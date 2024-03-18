假冒親友要求LINE認證 資安業者示警詐騙盜個資手法

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（中央社記者吳家豪台北18日電）資安業者趨勢科技發現，一種名為「LINE輔助認證」的詐騙手法正在社群平台擴散，詐騙集團假冒親友社群帳號傳送釣魚訊息，誘騙點進假網站並輸入個人資訊，讓民眾防不勝防。

趨勢科技發布新聞稿說明，「LINE輔助認證」詐騙手法過去就曾流竄在網路上，近期大量民眾再次發現收到類似詐騙訊息，駭客會偽裝成社群上的親朋好友，聲稱需要幫助進行LINE帳號的輔助認證，進而提供偽造連結。

趨勢科技指出，民眾一旦在偽造網站內輸入個人資訊，帳號就會被駭客集團盜用。假網站不只需要輸入電話號碼，還需要輸入帳號密碼跟OTP驗證碼（又稱為一次性密碼），如果民眾不小心落入這樣的實名認證詐騙陷阱、輸入電話號碼和OTP驗證碼，可能發生帳號被盜用、存款被盜領、遭冒名申辦帳號的後果。

趨勢科技提醒，許多個人資料都與社群帳號緊密關聯，一旦社群帳號遭到外洩，網路身分就有可能被駭客集團利用，成為下一個「斂財工具」。

對此，趨勢科技公布5點社群隱私防範守則。第一，打造高強度密碼，建議至少12字以上，最好是數字與符號的組合，並搭配大小寫英文字母。

第二，使用雙因子身分認證，使用者需要同時透過2種方式來登入，例如使用密碼、可提供認證代碼的智慧型手機，甚至是指紋等。

第三，定期檢查隱私設定，確保正常且安全。第四，檢查每一個授予存取權限的應用程式，控管誰能夠存取資料。第五，隨時關注社群網路平台的更新與發展，讓自己不會因為可能影響隱私的變化而措手不及。（編輯：楊凱翔）1130318