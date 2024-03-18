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克服扁平足 羅東高中曾筠皓大學術科體育稱霸全國

2024/3/18 22:16（3/18 22:26 更新）
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113學年度大學術科考試日前公布成績，國立羅東高中體育班學生曾筠皓克服扁平足，拿下體育組最高分，他希望考進大學體育系後嘗試接觸更多運動，日後成為體育老師。（曾筠皓提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 113年3月18日
113學年度大學術科考試日前公布成績，國立羅東高中體育班學生曾筠皓克服扁平足，拿下體育組最高分，他希望考進大學體育系後嘗試接觸更多運動，日後成為體育老師。（曾筠皓提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 113年3月18日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣18日電）今年大學術科考試，國立羅東高中體育班學生曾筠皓克服扁平足，拿到體育組最高分，形同「武狀元」，未來他希望成為體育教師。

113學年度大學術科考試分美術組、音樂組、體育組，日前公布成績，曾筠皓以總分340.30分排名第1。羅高校長曾璧光今天召開記者會，肯定曾筠皓對運動的熱情與堅持。

曾筠皓受訪時說，他國小時是田徑選手，但因先天扁平足，不利於跑步，之後進入礁溪鄉吳沙國中改練輕艇，曾在全國中等學校運動會摘金，升上羅高後持續接受訓練。他家住宜蘭市，每天清晨5時30分就騎腳踏車出門，6時抵達吳沙國中或礁溪鄉龍潭湖操練，練完再轉往羅高上課，一天舟車往返超過3小時。

「自己選的路，用爬的也要爬完。」曾筠皓表示，因每天要在宜蘭市、礁溪鄉、羅東鎮3地奔波，多次想要放棄，但在母親的鼓勵下，他學會了面對挑戰，強健自己的體魄與意志。

曾筠皓說，希望考進大學體育系後嘗試接觸更多運動，日後成為體育老師。

校方表示，值得一提的是，曾筠皓在這次術科考試的一分鐘屈膝仰臥起坐項目中，以每分鐘70下的成績遙遙領先其他考生，這要歸功於曾筠皓平時訓練輕艇時對核心肌群的鍛練。（編輯：張雅淨）1130318

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