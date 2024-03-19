六龜高中繁星連4年全壘打 19學生上榜歷年最閃亮

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（中央社記者林巧璉高雄19日電）六龜高中今年有19名學生報名繁星計畫，今天公布19人全上榜，連4年揮出全壘打，也是歷年繁星上榜最多一屆；校方表示，不少學生立志當老師、社工，錄取台北教育大學、台灣體大與東海大學社工系等。

六龜高中今天發布新聞稿表示，六龜高中有一群逆境向上孩子，今年全數繁星上榜，也是歷年來繁星上榜人數最多一屆；學生所選擇科系很多都跟偏鄉成長經驗有關，例如選擇當老師、社工，領域橫跨教育、外語、社工、觀光、餐飲、文創及體育等科系。

學生王宇杰錄取國立台北教育大學自然科學教育學系，王宇杰也擔任班聯會會長，他對物理、化學、生物等都有濃厚興趣。

王宇杰說，加上本身具有領導特質及善於溝通能力，期許自己發揮所長，回到故鄉為教育盡一份力。

六龜高中這次有3人錄取日語、西語等科系，其中學生陳青青則錄取銘傳大學應用日語學系，校方表示，陳青青在六龜資源取得不易情形下，透過自主學習、第二外語選修，努力學習日語，未來希望能結合在地觀光展業，將六龜的美宣揚海外。

輔導主任林育慈表示，大學多元入學管道中，繁星推薦給予偏鄉孩子進入大學改變自身環境的機會，學生在高中階段對於自身成績的要求與本校課程中多元生涯的試探，成就每個孩子適性發展。

六龜高中發布新聞稿表示，學生楊紜甄對文學創作、產業經營、地方創生有抱負，想要為六龜發展盡心，因此選擇國立屏東大學文化創意產業學系。

學生劉家呈錄取義守大學廚藝暨美食學系，自家有六龜山茶相關產業，耳濡目染下對於餐飲、甜點有許多創意發想，希望透過大學深造，將在地山茶與餐飲連結，讓自家產業更上層樓。

校方表示，學生劉慧玲成長過程受社會福利幫助，此次錄取亞洲大學社會工作學系醫務與長期照顧社工組，希望能在高齡化又少子化的偏鄉貢獻一己之力。

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另外，合唱團團長王芝囿錄取靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系，她富有正義感與助人特質，立志成為幫助兒少的社會工作師；學生碧茹愛熱愛慈善，加上家長影響，也錄取靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系。

六龜高中校長梁華蓁表示，學生在逆境中努力學習，接下來仰賴大學提供許多獎助金，幫助學生得以安心就學，期待孩子們在各領域蓬勃發展，未來回饋鄉里讓六龜更美好。（編輯：陳仁華）1130319