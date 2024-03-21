東吳參加亞太教育者年會 與36校洽談促國際合作

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（中央社記者許秩維台北21日電）東吳大學代表團前往澳洲參加2024年亞太教育者年會，並與17個國家的36所學校交流洽談，希望共同推動雙聯學位、國際暑期課程等合作。

東吳大學今天發布新聞稿指出，2024年亞太教育者年會於3月4日至8日在澳洲伯斯舉行，來自全球66個國家、近2500名與會者參與，東吳大學由學術交流長王煦棋、國際事務中心副主任莊琬琳組成代表團，參與Study in Taiwan團隊，與來自台灣的20多所大學攜手參展。

東吳大學提到，在會議期間，東吳與來自17個國家的36所學校交流洽談，內容涵蓋現有合作關係的深化及潛在合作關係開發，包括雙聯學位合作、國際暑期課程等，並希望促進暑期短期課程的推廣及簽訂交換協議。

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在亞太教育者年會結束後，東吳代表團還前往雪梨，拜訪雪梨科技大學，探討雙方未來的國際合作事項，並邀請該校副校長於5月訪問東吳；東吳代表團隨後也訪問姊妹校西雪梨大學，關心東吳在該校就讀雙聯學位的學生，同時探討兩校未來更多合作項目。

東吳大學提到，透過參加亞太教育者年會，有助於提升東吳在國際教育展的曝光度，並與姊妹校鞏固既有連結，還與其他學校交換寶貴資訊、學習不同經驗，有助於建立新的協議學校關係，提升東吳大學國際化位階與能見度。（編輯：管中維）1130321