國際森林日 林業署頒獎感謝13巡山員守護山林

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）3月21日是「國際森林日」，林業保育署今天頒獎表揚13名優秀森林護管員。署長林華慶說，不僅每人負責上千公頃面積，還要協助移除外來種動植物等多元任務，要向他們致上最誠摯的謝意。

農業部林業及自然保育署今天舉辦「112年度績優森林護管員暨監測志工表彰大會」，由林業署攜手國際扶輪3523地區，從千餘名森林護管員（巡山員）評選出13名表現傑出者頒獎表揚，同時表彰協助巡護國有森林的國家森林調查監測志工。

獲獎者之一的森林護管員賴木成說，他已投入林業署太平山工作站服務22年餘，擔任站協辦保林業務、檢警林查緝盜伐窗口、機動救火隊隊長，歷年來破獲40多起盜伐貴重木案件，服務面積廣達1065公頃，導入科技監控後提升監控效率，在山老鼠活躍地區，能發揮更高的嚇阻效果。

林華慶致詞時說，森林盜伐案件變少，不表示森林護管員的任務變少，他們還要協助執行移除外來種野生動植物、推動森林保護業務輔導等工作，扮演了更重要的角色，工作性質愈來愈多元，森林護管員們像是有十八般武藝般，總能在艱困環境裡圓滿達成使命，要向他們致上最誠摯的謝意。

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獲獎者也有女性，林業署指出，在林業署台中分署鞍馬山工作站服務的森林護管員楊景文剛入職2年，目前轄管大安溪事業區及八仙山事業區的林班地，巡護面積1339公頃，她除了善用學生時代參與生物多樣性調查、登山活動的技能，並協助林地承租人申辦案件、輔導改正、建立許多基礎資料。

除了森林護管員獲頒獎狀，林華慶也說，國有森林占地廣 ，靠森林護管員守護當然是不夠的，也要頒獎予來自民間不同單位的志工們，感謝他們無私奉獻，從不同面向支援森林生態的監測等工作。（編輯：陳政偉）1130321