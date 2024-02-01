森林經營碳匯方法學預告 環部：後續尚待學者審議

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（中央社記者張雄風台北1日電）為增加台灣本土自然碳匯計算基準，農業部設計森林經營碳匯方法學，並送環境部審查。環境部表示，1月底已預告方法學草案，後續仍需專家學者審查，難以估算此方法學實際能上路的時間。

農業部今年1月11日去函環境部，辦理「森林經營碳匯專案活動」溫室氣體減量方法審查。環境部氣候變遷署已於1月26日進行草案預告。

氣候變遷署副署長黃偉鳴告訴中央社記者，目前是草案預告期間，預告期為15天，收集各界意見，接著會進行專家委員審議，按程序辦理。

黃偉鳴說明，方法學的審查類似審查環評案件，有分初審及大會。氣候署會邀集委員先組成專案小組審查，初審以召開2次為原則，初審處理完（包含申請單位修正、補件完備）之後再送審議會（大會）審查，通過後才算是方法學確立。

黃偉鳴表示，因為方法學是未來各界依循標準，因此要更謹慎處理，目前比較難掌握何時能完成上路。

目前台灣森林碳匯計算的方法學僅「造林與植林碳匯專案」。農業部去年8月升格後，原林務局也成為林業及自然保育署，署長林華慶當時表示，會向環境部申請新的森林碳匯計算模式。

根據草案，此專案所定義的森林，即專案申請前已是森林、毗連土地面積大於0.5公頃、樹冠覆蓋率10%以上，或於原生育地林木成熟後符合前述條件，但不包括供農作使用與都市使用的土地；另外，此方法也不適用竹林經營。

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根據資料，農業部以隸屬於林業署新竹分署竹東事業區第7林班、第55林班及第86、87林班內租地，林地面積分別為124.51、42.08及45.56公頃，森林經營面積總計212.15公頃進行估算。

資料指出，林木生長可將大氣中二氧化碳轉化為生物量儲存於木材中，收穫木材並製成林產品將延長碳保存效果，在經營期間進行撫育作業，除優化林木生長形質，亦能促進林木生長。預期於專案計入期內的年平均碳吸存量為547.90公噸二氧化碳當量。（編輯：張雅淨）1130201