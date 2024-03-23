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屏東萬丹泥火山噴發 開挖引流道避免泥漿入農田

2024/3/23 16:57（3/23 17:51 更新）
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屏東縣萬丹泥火山23日下午噴發，為今年首度噴發，共有3處噴發口，泥漿高度約1至2公尺，位置在皇源聖殿東方及前方，其中1處噴發口泥漿流向稻田，恐影響1期稻作。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 113年3月23日
屏東縣萬丹泥火山23日下午噴發，為今年首度噴發，共有3處噴發口，泥漿高度約1至2公尺，位置在皇源聖殿東方及前方，其中1處噴發口泥漿流向稻田，恐影響1期稻作。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 113年3月23日
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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）屏東萬丹泥火山今天下午2時許噴發，為今年首度噴發。3處噴發口集中在皇源聖殿周圍，噴出泥漿有1、2公尺高，由機具開挖引流道，避免泥漿流入周圍農田。

萬丹鄉灣內村長陳玉意告訴中央社記者，下午2時許泥火山噴發，也是今年首度，有3處噴發口，泥漿高度約1、2公尺，位置在皇源聖殿東方及前方，但只有1處噴發口的泥漿流向水稻田周圍，怕影響1期稻作，由機具開挖引流道中，初步尚無農損，仍通報縣府。

萬丹鄉泥火山自然景觀，由於噴發時間與地點沒有規律、難以預測，屏東縣交通旅遊處曾辦理規劃案針對泥火山特性與現況分析進行調查，並評估劃設地質公園與未來觀光發展可能性。

萬丹泥火山位於萬丹鄉、新園鄉交界處，每年噴發時間與次數不定，但多在灣內村或附近村落。萬丹泥火山2023年噴發3次，分別在2月、7月、11月，在相隔4個多月今天再度噴發。今天噴發後現場用火引燃，並挖引流道引流泥漿，減小影響範圍。（編輯：孫承武）1130323

#陳玉意
#萬丹泥火山
#萬丹鄉
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