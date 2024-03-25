紫斑蝶先遣部隊抵雲林林內每分鐘逾200隻 清明前是飛越高峰期

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（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）台灣紫斑蝶生態保育協會今天上午9時許觀測每分鐘有200多隻紫斑蝶經過雲林縣林內觸口段；協會理事長陳瑞祥表示，3月氣候不穩，紫斑蝶先遣部隊慢了約7天，預估到清明節連假前將有另一高峰。

紫斑蝶是全球唯二越冬型蝴蝶，每年清明節前，從高雄茂林北返，途經國道3號雲林縣林內鄉觸口段。

台灣紫斑蝶生態保育協會每年3月至4月底都會在茂林、林內等地觀測，協會今天上午9時許在林內鄉觸口段觀察到每分鐘約有200到210隻紫斑蝶經過，相較於前天、昨天所觀察到每分鐘不到100隻，研判先遣部隊抵達。

陳瑞祥表示，今年監測在茂林大約有30多萬隻紫斑蝶，它們飛出南部蝶谷時間跟往年差不多，但飛越中途點的時間較往年慢了7至10天，可能是因為3月初天氣不穩導致。

陳瑞祥指出，協會南部志工昨天回報，有大量蝶群經過茂林，預估3天後會陸續飛越林內，今天上午9時許每分鐘有200至210隻，未達封道標準。

陳瑞祥說，保護飛越國道的紫斑蝶安全，高公局將在國3林內段架設1100公尺、高4公尺防護網，另每分鐘蝶量達250隻時，就會封閉外側車道，到蝶量減少才解除。

台灣紫斑蝶生態保育協會預估，從現在起到清明節前是紫斑蝶飛越高峰期，用路人行經國3林內段時若看到大量紫斑蝶不要減速、停留，以正常速度通過即可。（編輯：陳仁華）1130325