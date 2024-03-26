本土語言向下扎根 教育部促幼兒園營造學習環境

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（中央社記者陳至中台北26日電）教育部鼓勵幼兒園營造本土語言的學習環境，透過童謠、童詩、繪本融入活動中，潛移默化地讓本土語言扎根在幼童心中。今年度徵件到3月31日為止，最高獎金為新台幣1.5萬元。

教育部今天發布新聞稿指出，112學年度持續辦理「本土語融入教保活動課程教學資源徵選活動」，鼓勵教保服務機構擴大幼兒學習本土語言的機會及資源。

舉例來說，111學年度得獎的新竹縣東興國小附幼，讓幼兒認識常吃的豆菜，以淺顯本土語說明豆菜益處、種植過程及烹飪方式，最後將幼兒親手栽種的豆菜烹飪成一道道佳餚。一系列的「翕豆菜」教學方案，不僅吃得開心，也體驗到本土童謠的樂趣。

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另外，屏東縣北葉國小附幼設計的「我們在田裡（i vavua men）」教案，讓幼兒到田地中學習，認識排灣族傳統農耕文化。幼兒園邀請部落耆老指導傳統耕作方式，讓幼童在實際動手做的過程中，自然地學習耕作知識及語言。

教育部表示，今年度徵選活動到3月31日截止，參賽者須具備教保服務人員身分並在幼教單位服務，相關資訊可參考活動臉書（Facebook）專頁。（編輯：戴光育）1130326