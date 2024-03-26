中華郵政調利率 銀行學貸及房貸參考點皆升半碼

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）中華郵政公司今天宣布，明天起調升存款利率，銀行就學貸款及青年安心購屋貸款參考的利率，都是調升半碼（0.125個百分點）。

中華郵政公司說，目前銀行就學貸款是參考中華郵政1年期定期儲金機動年利率，青年安心購屋貸款是參考中華郵政2年期定期儲金機動年利率，這次中華郵政1年期與2年期定儲機動年率利都是調升0.125個百分點，也就是半碼。

中華郵政發布新聞稿，調整後的郵政定期儲金利率如下：

（一）1月期定期儲金年利率，一般：固定1.215%、機動1.215%；新台幣500萬元（含）以上：固定0.705%、機動0.705%。

（二）3月期定期儲金年利率，一般：固定1.285%、機動1.285%；500萬元（含）以上：固定0.710%、機動0.710%。

（三）6月期定期儲金年利率，一般：固定1.450%、機動1.435%；500萬元（含）以上：固定0.725%、機動0.725%。

（四）9月期定期儲金年利率，一般：固定1.480%、機動1.450%；500萬元（含）以上：固定0.735%、機動0.735%。

（五）1年期定期儲金年利率，一般：固定1.725%、機動1.685%；500萬元（含）以上：固定0.835%、機動0.835%。

（六）2年期定期儲金年利率，一般：固定1.740%、機動1.720%；500萬元（含）以上：固定0.840%、機動0.840%。

（七）3年期定期儲金年利率，一般：固定1.740%、機動1.740%；500萬元（含）以上：固定0.845%、機動0.845%。

另外，郵政存簿儲金年利率0.830%、媒體轉帳薪資存款年鎮利率0.885%、郵政劃撥儲金（未領用支票戶）年利率0.705%、公教存款年利率1.720%。（編輯：陳政偉）1130326