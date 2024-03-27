強化金融服務資安 全國農業金庫獲頒獎肯定

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）強化資訊安全當道，全國農業金庫今天表示，繼2022年獲獎，今年再榮獲財金資訊股份有限公司「F-ISAC會員情資分享表現特優機構」，並成為分組積分最高機構。

全國農業金庫發布資訊指出，2022、2023年連續兩年獲頒F-ISAC會員情資分享表現特優機構，今年並成為分組積分最高機構，26日由副總經理簡鈞銘兼資訊安全長代表出席頒獎典禮受獎。

針對相關資安作為，全國農業金庫指出，已建立網頁應用防火牆、入侵防禦系統、防毒系統、網路異常行為偵測系統、端點偵測與回應系統等相關設備日誌均收攏至資安監控中心進行監控告警等資安縱深防禦機制。

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同時每天都針對資安警訊事件進行根源分析，對管理面反饋及校正，並將內部警訊分析結果彙整有價值的威脅情資，提供F-ISAC進行資安聯防作業。

全國農業金庫補充，持續推動網路銀行升級、提升資訊安全防護，建立農業金融服務網絡，以使服務深入偏鄉、滿足需求，因此在2018年加入台灣金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC），以完善金融資安防護；2023年成立資訊安全部，並取得ISO 27001資安管理系統驗證。（編輯：李亨山）1130327