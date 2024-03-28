西雅圖航線變熱鬧共4家營運 星宇8/16首航

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）星宇航空今天宣布，8月16日起開闢台北-西雅圖航線，即日起開賣。西雅圖航線今年很熱鬧，加上星宇航空，共有4家航空公司飛航。

今年西雅圖航線很熱鬧，達美航空去年底證實今年6月7日開航台北-西雅圖，每天1班；華航日前宣布，7月14日復飛睽違15年的台北-西雅圖，每週5班；星宇航空8月16日也要開航，每週3班，再加上已飛航西雅20多年的長榮航空每週10班，台灣民眾要直飛西雅圖，有4家航空公司更多航班可選擇。

星宇航空發布新聞稿，台北-西雅圖航線以Airbus新世代客機A350執飛，提供共306個座位，包含頭等艙4個，商務艙26個、豪華經濟艙36個，經濟艙240個，開航初期每週3班，與舊金山、洛杉磯串連。

星宇航空執行長翟健華說，西雅圖為星宇航空布局美國西岸的重要航點，有強大的轉機功能，可更便利的為北美及東南亞轉機客服務。另，西雅圖塔科馬國際機場為星宇航空合作夥伴阿拉斯加航空的樞紐機場，抵達西雅圖的旅客，可再轉乘阿拉斯加航空通往超過上百個北美內陸航點。

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星宇航空說，西雅圖位於太平洋西北岸，為美國西北部最大城市，也是全美第4大港口，周邊既有壯闊的雷尼爾山脈及奧林匹斯山，又擁有迷人的海景及湖泊，為北美綜合城市與自然觀光的絕佳地點。

西雅圖也有許多特色景點，包括全球著名的太空針塔、派克市場及星巴克咖啡創始店，西雅圖的商業活動熱絡，亞馬遜等許多知名科技公司總部也在西雅圖。（編輯：李亨山）1130328