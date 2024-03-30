健康台灣中區論壇 醫籲重視兒少心理健康

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（中央社記者吳哲豪彰化縣30日電）健康台灣中區論壇今天在彰基醫院國際會議廳登場，安南醫院研究副院長蘇冠賓指出，台灣有兒童醫院，卻沒有收治兒少精神科重症病患病房，呼籲重視兒少心理健康問題。

總統當選人賴清德於選後，邀請昔日恩師、成功大學附設醫院前院長陳志鴻成立「健康台灣推動聯盟」並擔任召集人，推動「健康台灣」分區論壇，預計全台舉辦5場分區論壇，4月底進行全國總結論壇。目前已舉辦高雄、花蓮場，今天彰化場在彰基醫院登場。

包括彰化基督教醫院總院長陳穆寬、成大附設醫院前院長陳志鴻以及安南醫院研究副院長蘇冠賓等人都參加論壇，蘇冠賓在活動開始前接受媒體聯訪。

蘇冠賓說，副總統賴清德在競選期間，曾對青少年心理健康提出方案，他將在論壇中呼籲重視青少年心理健康問題，以及如何結合數位科技維護心理健康。

蘇冠賓指出，青少年是身心疾病的好發族群，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，青少年自殺人數顯著增加，會在論壇中針對解決青少年心理問題提建議。

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蘇冠賓指出，心理師人數永遠都不夠，台灣或許可參考英國、澳洲等國採行的「守門員」方案，守門員和學校老師、家長合作，接住每一名需要心理協助的青少年，且大多數醫院都無力發展兒童精神科，台灣有兒童醫院，卻沒有收治兒童或青少年精神科重症病患的病房，他會在論壇中針對兒童、青少年精神疾病急重症問題提建議。（編輯：謝雅竹）1130330

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