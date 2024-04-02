手機回收事項擬114年施行 手機業擬設聯合組織

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（中央社記者張雄風台北2日電）環境部表示，原訂1日生效的手機回收遵行事項，由於業者反映標示設計等仍需更多時間準備，且各手機業者也擬組成「手機回收組織」，整合各品牌通路，因此暫定延至明年1月1日起施行。

環境部去年底預告「應標示分類回收標誌之行動電話製造、輸入業者範圍及其他應遵行事項」草案，要求行動電話製造、輸入業者標示行動電話標示分類回收方式，並配合進行廢行動電話回收及循環工作，讓再生資源得以循環使用，原訂今年4月1日生效。

然而，環境部表示，由於施行前業者仍反映需要更多時間準備，草案仍會盡速公告，但預計施行日期暫定延至明年1月1日。

環境部資源循環署官員告訴中央社記者，由於27日與業者再次研商討論，多數業者反映希望能有更充分的準備時間，最主要是標示設計較費時，其他包含營業場所需設置回收設施、並有適當銷毀或防範措施等。

此外，由於現在手機回收的方式包含清潔隊、電信通路商、便利商店等，各品牌據點回收的比例較少；目前各手機業者擬由台北市電腦公會領銜，成立「手機回收組織」（暫名），再由組織去整合、連結各品牌的通路、電信商等，以符合草案中所訂定循環率的要求。

循環署表示，未來不排除與該組織簽訂行政契約，並要求組織遵循草案中所訂定的各項目標。

根據草案，循環服務及回收數量占同品牌販售總數（簡稱循環率）列入逐年目標，期望2025年能達15%、2030年達30%；循環率的計算方式為（該年度回收及循環服務總數量/前3年營業量平均）X100%。

業者若違反相關規定，得處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。經通知限期補正或改善，屆期仍未補正或完成改善者，按日連續處罰。

根據環境部資料，智慧型手機在台灣年銷售超過600萬台，手機中含有70種化學元素，回收手機可讓資源循環使用、避免環境風險及降低碳排放；估算回收1萬支手機所節約22萬度電，相當於減少140公噸的二氧化碳排放。（編輯：張銘坤）1130402