彰化部分區域停水、水濁 未恢復正常可通報

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（中央社記者鄭維真彰化3日電）花蓮發生規模7.2強震，彰化縣震度5級，部分鄉鎮市出現停水、水濁，自來水公司第11區管理處表示，強震會造成自來水管網短暫失壓無水，震後2小時仍未恢復正常可打1910通報。

員林市華成市場一名攤商表示，今天上午水管被震破，沒水可用，只好找水電搶修。一間麵店老闆說，地震後停水1個多小時，她只能先用水桶去別處提水。員林市三和里、溝皂里以及二林鎮東興里也一度停水。

另外，有員林市新生里民以及北斗鎮民都反映，地震後從水龍頭裝水，水流出來卻是土黃色。

自來水公司第11區管理處長曾盛一透過文字稿聲明，震後自來水出現水濁或水黃現象，是民眾自有的樓上水池、水塔及自來水管網內，因強震導致沉積物揚起擾動。

曾盛一說，強震讓自來水管網有短暫失壓無水現象，民眾打開水龍頭會有氣塞無水或初期出水呈現水濁狀態，通常震後約1至2小時即可恢復正常，若還未恢復，可撥打1910免付費客服專線，水公司會派員處理。

曾盛一表示，員林市地質偏土壤液化，地震災害潛勢較高，同樣震度在員林的災勢會放大，水公司正在全面清查檢視。（編輯：龍柏安）1130403