台中慈濟醫院為花蓮地震募款 志工憶起921

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中3日電）花蓮地震撼動全台，台中慈濟醫院今天舉辦午間祈禱會，院內醫護與民眾慷慨解囊幫助災區。年逾8旬的志工歷經921地震，回想當年的惶恐不安，捐款盼災民早日安身。

花蓮今天上午發生規模7.2地震，為921地震後最大強震，許多台中民眾回想當年，更能感同身受。台中慈濟醫院今天發布新聞稿，中午舉辦祈禱會祈願平安，院內醫護與來院民眾參與並慷慨解囊，15分鐘募集新台幣6萬7000元，以具體行動提供災區最堅強後盾。

台中慈濟醫院副院長蔡顯揚指出，強震引發驚恐，慈濟啟動救災關懷機制，大家募心募愛希望用最大的虔誠祈求上天，讓災民恢復健康、家園平安。院內醫護、員工與志工主動響應，將平日一點一滴存起來的竹筒撲滿或掏出現金投入大甕，點點滴滴都是對災難的祝福與疼惜。

年逾8旬的慈濟志工鄒王蘭表示，經歷過921地震，25年後又遇到4月3日的花蓮地震。一早出門，從住家2樓想搭電梯下樓卻碰到停電，大樓搖搖晃晃，一個人全身發抖走下樓，心中回想當年曾經歷的惶恐不安。此次為災區祈福並捐獻微薄心意，盼災民能早日安心與安身。

台中慈院神經醫學中心主任林英超表示，上班途中車子像是要飄起來，幸好平安抵達醫院，在餘震頻頻中順利完成手術，事後知道花蓮已發生房屋傾斜、靜思精舍出現受損，參與祈福活動，期待匯聚善心以實際力量幫助災民。（編輯：謝雅竹）1130403