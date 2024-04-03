更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／花蓮7.2地震 捷運台鐵公路交通及活動異動一覽
生活

不斷更新／花蓮7.2地震 捷運台鐵公路交通及活動異動一覽

圖輯／花蓮規模7.2地震市區2大樓嚴重傾斜 新北中和倉庫倒塌
生活

圖輯／花蓮規模7.2地震市區2大樓嚴重傾斜 新北中和倉庫倒塌

地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫
生活

地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震21/208
首頁 / 生活

台中慈濟醫院為花蓮地震募款 志工憶起921

2024/4/3 17:09（4/3 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮地區3日上午發生芮氏規模7.2強震，多處傳出災情。台中慈濟醫院中午舉辦午間祈禱會，院內醫護與民眾慷慨解囊，捐出零用金盼助災區居民重建。（台中慈濟醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月3日
花蓮地區3日上午發生芮氏規模7.2強震，多處傳出災情。台中慈濟醫院中午舉辦午間祈禱會，院內醫護與民眾慷慨解囊，捐出零用金盼助災區居民重建。（台中慈濟醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中3日電）花蓮地震撼動全台，台中慈濟醫院今天舉辦午間祈禱會，院內醫護與民眾慷慨解囊幫助災區。年逾8旬的志工歷經921地震，回想當年的惶恐不安，捐款盼災民早日安身。

花蓮今天上午發生規模7.2地震，為921地震後最大強震，許多台中民眾回想當年，更能感同身受。台中慈濟醫院今天發布新聞稿，中午舉辦祈禱會祈願平安，院內醫護與來院民眾參與並慷慨解囊，15分鐘募集新台幣6萬7000元，以具體行動提供災區最堅強後盾。

台中慈濟醫院副院長蔡顯揚指出，強震引發驚恐，慈濟啟動救災關懷機制，大家募心募愛希望用最大的虔誠祈求上天，讓災民恢復健康、家園平安。院內醫護、員工與志工主動響應，將平日一點一滴存起來的竹筒撲滿或掏出現金投入大甕，點點滴滴都是對災難的祝福與疼惜。

年逾8旬的慈濟志工鄒王蘭表示，經歷過921地震，25年後又遇到4月3日的花蓮地震。一早出門，從住家2樓想搭電梯下樓卻碰到停電，大樓搖搖晃晃，一個人全身發抖走下樓，心中回想當年曾經歷的惶恐不安。此次為災區祈福並捐獻微薄心意，盼災民能早日安心與安身。

台中慈院神經醫學中心主任林英超表示，上班途中車子像是要飄起來，幸好平安抵達醫院，在餘震頻頻中順利完成手術，事後知道花蓮已發生房屋傾斜、靜思精舍出現受損，參與祈福活動，期待匯聚善心以實際力量幫助災民。（編輯：謝雅竹）1130403

#921地震
#台中慈濟醫院
#花蓮地震
#花蓮縣
403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮地震 高雄鳳山廢棄市場坍塌樓梯隨時掉落拆除中
172.30.142.11