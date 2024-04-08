台中男昏倒送醫途中心跳停 CPR葉克膜接力合作救回

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）56歲陳姓男子在家昏倒，送醫途中心跳停止，緊急施行心肺復甦術，到院前就先啟動葉克膜，恢復自主心跳呼吸，再進行冠狀動脈繞道手術，術後恢復良好，住院19天順利返家。

童綜合醫院今天發布新聞稿指出，陳姓男子農曆年前突感覺心臟不舒服，隔天他在家中客廳暈倒失去意識，送醫途中失去呼吸心跳，救護技術員進行心肺復甦術，到院後醫療團隊置放葉克膜，讓患者恢復自主呼吸。

心臟內科醫師劉誌宗確認雙側冠狀動脈嚴重阻塞導致急性心肌梗塞，心臟外科醫師郭家誠進行緊急冠狀動脈繞道手術，術後恢復良好，住院19天後出院返家。

陳男表示，當下昏倒沒有意識，醒過來已在加護病房，感謝醫護團隊救命、護理人員照護。

急診醫學部緊急救護科主任黃泰霖指出，在ECPR（葉克膜加上心肺復甦術）的接力合作下，能夠大幅提升患者存活率。患者送抵急診前先啟動葉克膜團隊準備，急診醫師協助葉克膜前置作業，心臟外科醫師在急診進行葉克膜置放，大幅縮短打通血管時間，讓患者心肺功能提早恢復運作，及早進行手術，也讓預後效果更好。

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郭家誠表示，發生胸悶、心悸、呼吸困難、全身無力時，應儘速就醫；若患者冠狀動脈有多處嚴重阻塞，外科手術為目前治療首選，患者在抵達醫院10分鐘內裝設完成葉克膜，避免腦部缺氧損傷。

副院長鄭伯智指出，嚴重冠狀動脈阻塞除引發急性心肌梗塞外，常會併發猝死，若惡性心律不整及心臟猝停，不及時恢復正常心跳與血壓，會使全身細胞瀕臨缺血、缺氧死亡；副院長吳肇鑫強調，到院前啟動葉克膜、急診醫師協助葉克膜前置作業，可有效縮短救命時間。（編輯：陳仁華）1130408