阿伯半夜頻尿吃安眠藥想改善 忽略攝護腺肥大作祟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中70多歲的阿伯，每天晚上起床上廁所5至6次，長期下來睡眠不好，尋求身心科協助，卻不知是因攝護腺肥大引起，改看泌尿科經用藥改善，半夜起床尿尿次數減少，睡眠也改善不少。

李綜合醫院今天發布新聞稿，台中榮總駐診的泌尿科主治醫師倪雪雰表示，攝護腺肥大屬於一種慢性疾病，她在台中海線地區看診，發現大部分的患者不知道攝護腺肥大需要治療，治療後可以改善生活品質，不需要一直跑廁所。

她透露，不少患者晚上因頻尿睡不好，吃安眠藥想改善，但是時間到了一樣會起床尿尿，吃安眠藥昏昏沉沉，曾有長者半夜起床上廁所，因吃了安眠藥不小心跌倒受傷的案例，透露不敢再吃安眠藥。

除男性攝護腺肥大會頻尿，女性長者頻尿也該注意。倪雪雰表示，女性長者到了更年期，因為賀爾蒙減少或是因為骨盆器官脫垂壓到膀胱而造成頻尿。

她建議，年紀比較輕的患者，可進行「凱格爾訓練」，彎曲膝蓋並把腳平放在地上，並將手臂放在身體兩側，接著墊腳尖緩慢提肛縮緊骨盆底肌肉，藉此增強人體的骨盆底肌肉，有助於防止尿液意外排出。

倪雪雰說，很多人從小就被教育，不要憋尿，但一有尿意感就跑去上廁所，這樣反而不好，必須要訓練膀胱的容量，「但不是憋尿4、5個小時。」飲食上也不要吃過度刺激性的食物，睡前不要喝太多的水或茶，才能減少半夜起床上廁所的次數。（編輯：李錫璋）1130409