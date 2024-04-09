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數位學伴協助2.1萬偏鄉童 教部分享成果紀錄片

2024/4/9 11:22
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（中央社記者許秩維台北9日電）教育部推動數位學伴計畫，累計招募3.2萬名大專生，1對1教學遠距陪伴2.1萬名偏鄉學童，教育部今年更推出「雲上太陽2」紀錄片，邀請當年的小學伴分享參與計畫的影響。

教育部今天發布新聞稿指出，為培育大專生社會服務精神，並提升偏鄉國中小學童學習興趣，教育部自民國95年開辦數位學伴計畫，培育大學伴以1對1線上教學模式遠距陪伴小學伴，累計招募3萬2770名大學伴，服務2萬1870名小學伴。

104年數位學伴計畫發布成果影片「雲上太陽」，紀錄小學伴自國小到國中參與學伴計畫的過程，獲得廣大迴響。教育部今年再與當年的小學伴聯繫，以小學伴回首數位學伴計畫為主題，推出「雲上太陽2」成果紀錄片（https://youtu.be/FnSEnoxwHNU），分享大學伴陪伴引導學習的影響。

當年曾參與數位學伴計畫的小學伴陳明楷，如今已進入社會就業。他提到，當時有大學伴的陪伴，幫助他發現自身價值和找到興趣；另一名紀錄片主角的小學伴鐘螢珊認為，有大學伴在身邊支持，除了教導，更期待她未來有更好發展。

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教育部資訊及科技教育司司長吳穎沺表示，AI時代已來臨，數位學伴計畫也鼓勵導入數位學習平台資源，輔助大小學伴的教學活動，大學伴可在遠距教學中善用數位學習平台資源及功能，搭配自主學習教學策略，依據小學伴的學習狀況適時給予指導，提升學習興趣。

為因應AI科技飛速發展趨勢及均衡城鄉差距，教育部逐年調整數位學伴計畫執行內涵，初期以陪伴為主軸，今年聚焦AI時代的多元化數位學習，教育部因材網數位學習平台開發生成式AI機器人，讓偏鄉學童也享有相同的數位學習資源與科技陪伴，共同探索數位學習的美好。（編輯：陳清芳）1130409

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