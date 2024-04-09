石綿工胸痛背痛才知患罕癌 健保給付雙免疫受惠

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）台灣有一群藍領階級為養家暴露在致癌風險，台中榮總胸腔內科主治醫師黃彥翔分享，近期門診遇到1名69歲石綿工，因胸痛、背痛就醫才知患罕癌，幸好健保4月起給付雙免疫受惠。

黃彥翔今天在記者會說，這名從事石綿暴露高風險職業長達40年的患者，因為出現呼吸喘、胸痛、背痛等不明原因症狀才前來求診，但經過多次檢查後卻證實是惡性肋膜間皮瘤，惡性肋膜間皮瘤不僅罕見又致命，潛伏期還長，患者確診當下十分難過、難以接受。

多數民眾對間皮瘤較陌生，間皮瘤是指人體內間皮細胞癌化所形成腫瘤，間皮細胞存在胸腔、腹腔周圍空間，覆蓋內臟器官表面，形成間皮。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、台北榮民總醫院胸腔部部長陳育民表示，惡性肋膜間皮瘤相較常見，占了所有間皮瘤患者8成。

陳育民說，惡性肋膜間皮瘤成因與生活中建築、裝潢常用的石綿材料高度相關，癌友多是因工作罹癌，當纖維深入小支氣管侵入肋膜間皮細胞，間皮細胞反覆發炎受損最後癌化形成間皮瘤。即使台灣民國107年全面禁止一級致癌物石綿製造使用，但接觸到發病潛伏期可能長達40年。

陳育民說，惡性肋膜間皮瘤患者常是一群經濟相較不優渥的藍領階級，過去辛勤工作，卻渾然不覺暴露於危險致癌風險，直到年紀步入中高齡階段出現胸痛、呼吸喘、吞嚥困難等症狀，就醫才驚覺罹病，更讓人不捨的是僅20%適合接受手術，其他患者必須仰賴昂貴免疫治療續命。

陳育民說，據癌症登記報告，台灣每年約僅有100人罹患惡性肋膜間皮瘤，平均年齡已近70歲，患者以男性占多數，約有50%患者確診時已進入晚期，但不管是上皮型或非上皮型平均存活期都大約僅4個月至1年，除了手術治療外，多數患者靠著化療，近年才有免疫治療可選。

黃彥翔說，一般來說，免疫細胞會主動辨識、攻擊外來物質，癌細胞很聰明，會藉由分泌物質等欺騙免疫細胞，讓免疫細胞誤以為是「友軍」，免疫治療讓免疫細胞可以辨識癌細胞，進行攻擊。相較過去化療，雙免疫治療惡性肋膜間皮瘤3年存活率及存活期都有提升。

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黃彥翔表示，雙免疫治療降低惡化風險，3年無進展存活率提高至14%，但療程非常高昂，每次治療動輒新台幣10萬至20萬元，患者1年療程需要執行數次，這不是藍領家庭負擔得起的治療。以69歲石綿工為例，個案沒有買保險，若想接受雙免疫治療，只能靠著前半輩子積蓄救命。

健保署今年4月1日起將雙免疫治療納入惡性肋膜間皮瘤一線給付，病友若屬於無法切除惡性肋膜間皮瘤且病理組織為非上皮型可申請給付。黃彥翔說，一線雙免疫治療納入健保，患者不用再陷入明知有藥卻用不得窘境，同時期盼上皮型患者未來也有機會成為健保給付對象。（編輯：張雅淨）1130409