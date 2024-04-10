早安世界》台積電收819元新天價 台股收20796點續創新高
台積電收819元新天價 台股大漲378點收20796點創新高
台積電美國亞利桑那州新廠受惠美國補助，激勵9日股價再創新高，盤中最高來到820元再創新天價，終場收在819元歷史新高，市值攀至21.24兆元。法人表示，市場對於台積電法人說明會行情高度期待，台積電股價是否挑戰1000元大關備受關注。台股9日在台積電領軍加上金融勁揚，重電、航運和鋼鐵等助攻下，盤中最高達20820.81點，終場大漲378.50點，收20796.20點，再創盤中和收盤歷史新高。（看完整報導）
性犯罪網站「創意私房」轉址重啟 數位部：收到衛福部命令可封網頁
藝人黃子佼持有兒少性影像引發譁然，許多藝人、立委出面呼籲修法加重對持有、製造、散布兒少性影像的刑責，以增強法律威懾力。黃子佼持有的兒少性影像來自性犯罪網站「創意私房」，過去曾被停止解析，後來轉址重生。數位部表示，若收到衛福部行政命令，可配合停止解析網域。台灣對於持有兒少性影像的罰則是什麼？除了修法嚴懲購買者，還有什麼辦法阻止類似案件發生？中央社整理相關資訊帶你了解。（看完整報導）
賴清德首波內閣名單今公布 行政院傳「卓鄭配」
總統當選人賴清德將在5月20日上任，外界關注新內閣人事布局，媒體9日報導，前民進黨主席卓榮泰為內定行政院長、鄭麗君為行政院副院長，前屏東縣長潘孟安將出任總統府秘書長，內政部長林右昌將接民進黨秘書長。民進黨9日並未證實，不過10日上午9時將舉行記者會發布賴清德首波內閣名單。（看完整報導）
初瓦、嚮辣疑食物中毒案 患者初步驗出諾羅病毒
王品集團旗下初瓦及嚮辣餐廳西門分店發生疑似食物中毒案，造成80多人身體不適，台北市衛生局考量人數持續增加，台北市立聯合醫院仁愛院區及中興院區即日起至15日止，開設「食安特別門診」收治病患。另一方面，疾管署指出，部分患者檢體初步驗出諾羅病毒，但是否為諾羅病毒造成還要進一步確認。（看完整報導）
花蓮地震翰品酒店受創提前改建 預計解僱全員86人
受3日花蓮地震影響，翰品酒店宣布永久歇業並提前啟動改建，預計解僱全數員工86人。雲朗觀光集團表示，將依照「大量解僱勞工保護法」程序，通報地方政府勞工局並提出解僱計畫書，並將優先詢問員工是否願意轉介至集團下其他營運單位，對於不續任員工，將以勞基法規定為基本標準，妥善安排後續。（看完整報導）
3月CPI漲幅收斂至2.14% 重要民生物資探逾3年最低
主計總處9日公布3月消費者物價指數（CPI）上漲率為2.14%，若排除春節因素，為8個月來最低水準，顯示國內通膨持續放緩。扣除蔬果、能源後的核心CPI則年漲2.13%，不只漲幅收斂，排除春節因素後更是逾半年新低。重要民生物資CPI漲幅大幅收斂至1.17%，為3年3個月來最低。（看完整報導）
金融時報：多家台廠擬設海外第二總部 因應中國犯台
英國金融時報報導，台灣幾家大型製造商正考慮在海外設立第二總部，以確保萬一中國武力犯台時能維持運作。台灣安侯建業聯合會計師事務所合夥人暨家族辦公室資深執業會計師郭士華表示，這些企業集團身處製造業，正在東南亞尋覓設立第二總部的地點。幾名消息人士透露，考慮在海外設立第二總部的台廠包括光寶科和佳世達。（看完整報導）
影片／日全食北美登場 美國民眾卡位搶看歡呼迎奇景
日全食8日在北美洲登場，美國各地民眾紛紛仰頭爭睹奇景，日全食從美東時間下午2時7分出現在墨西哥太平洋海岸的馬薩蘭，一路往東北方移動，穿過美國15個州來到加拿大，最終於美東時間下午3時46分在紐芬蘭結束，這次日全食帶寬約185公里，估計有近3200萬人居住於日全食路徑內，下次北美大部分地區要等到2044年才能再看到日全食。（看完整報導）
以色列稱敲定進攻拉法日期 美法等多國警告後果嚴重
以色列總理尼坦雅胡8日表示，已敲定對拉法發動地面攻擊的日期，該地被視為巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在加薩的最後據點之一。尼坦雅胡強調，戰勝哈瑪斯需要進入拉法並消滅在那裡的恐怖分子部隊。然而，美國、法國、埃及、約旦等國警告以色列，進攻拉法可能導致嚴重後果，並呼籲立即停火。（看完整報導）
鄧愷威對國民投3.1局失2分 總教練讚「拯救球隊」
效力MLB舊金山巨人隊的台灣投手鄧愷威8日在主場對華盛頓國民隊的比賽中，後援3.1局飆2K失2分，鄧愷威在球隊落後的情況下出賽，6局上僅用10球送出三上三下，7局上繼續無失分，雖然在9局上失掉1分，但總教練梅爾文仍肯定他的表現，讚賞他「拯救球隊」。鄧愷威表示，相較於大聯盟初登板，這次上場心情穩定，感覺在攻擊好球帶方面比上一場進步。（看完整報導）
開箱老照片》要選琳達還是安琪？
超人氣廣告女主角「琳達」錢韋杉和「安琪」侯湘婷1999年4月10日首度碰面，兩人在保齡球場一決勝負。1999年初和信電訊推出互動式廣告，由任賢齊主演男主角小齊，以2名女生共同發展的愛情故事為主軸，觀眾必須投票決定小齊應該選擇琳達或是安琪，廣告在媒體上大量曝光，掀起話題。（看完整報導）
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- 早安世界》台積電收819元新天價 台股收20796點續創新高2024/04/10 07:21
- 2024/04/09 07:14
- 2024/04/08 07:18
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