教改30週年 歷史新三自協會等團體籲召開國是會議

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（中央社記者陳至中台北13日電）410教改大遊行今年滿30週年，歷史新三自協會等團體今天召開記者會，呼籲即將上任的總統當選人賴清德，召開教育國是會議，檢討廣設大學、108課綱、升學制度等議題。

歷史新三自協會、中華語文教育促進協會、教改總體檢論壇今天在台北召開記者會，邀請多名學者專家分析現行教育政策的利弊得失。

前台灣師範大學國文系教授林保淳表示，410教改廣設大學的政策，在少子女化的趨勢下，已經到須檢討、批判的迫切地步。他不願意追究責任歸屬，但希望執政者正視問題、面對問題，提出相對應的改革，挽救即將崩潰的台灣教育。

林保淳也提到108課綱的一些問題，包括不該輕易割裂台灣與中國大陸的歷史、文化關係；文言文有助於增強語文表達能力，比重應該提升；基礎的自然科學時數也應增加。他希望新政府應有決心召開全國教育國是會議，廣納各方意見。

北一女中教師區桂芝表示，108課綱減少許多課程時數，導致學生基礎學力下滑。她教國文時，就發現很多學生不瞭解相關歷史背景，很難進入文本、吸收文字的精華。而語文能力的下滑，也影響數理表現，越來越多學生寫不完試卷，主因都是看不懂題目。她呼籲全國家長一同站出來，敦促選區立委提案修訂「弱基」課綱。

中華語文教育促進協會秘書長段心儀表示，30年教改的問題是由菁英思維主導，未體察學生的資質、家境差距，以及台灣的文化民情，直接套用西方理論導致「橘逾淮為枳」。

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暨南大學榮譽教授徐泓提到，現行教材只把中國當作東亞的一個組成部分，造成中華民國的空殼化。他曾發現學生不知道南京在哪裡，甚至不知道自己祖先來自的泉州，是位於中國哪一個省。

教改論壇發言人周祝瑛提到招生制度獨厚理工科系，導致連女子高中都出現「理盛文衰」的情況，越來越多人不願意讀文組。另外，中小學課程不斷在修改，但學生的文史素養和數理能力仍越來越弱化，各大學都須為大一新生實施補救教學。她說，現在約半數的台灣國民，都是教改的「白老鼠」，教改30年已到了檢討的時機。（編輯：陳政偉）1130413