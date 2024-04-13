機捷異常建案C型鋼掉落肇禍 桃市勒令停工開罰

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）機捷今天上午因電力接地異常導致部分列車延誤，桃捷公司表示，經查為附近建案掉落C型鋼導致，建管處已要求工地停工，將依建築法裁罰並限期改善，若系統損害也將究責求償。

桃園大眾捷運公司發布聲明表示，上午9時42分時機捷A1台北車站至A11坑口站因電力接地異常導致部分列車延誤，行控中心依據標準作業程序重啟電力系統，上午9時54分恢復供電，經巡軌道確認無異常後恢復正常營運，事件共影響13列車、約3500名乘客。

桃捷公司晚間發布新聞稿指出，維修人員調閱電聯車前攝影機錄影紀錄，發現事件發生時，A8長庚醫院站往A7體育大學站方向上行軌道、靠近出土段位置的軌道旁，出現1條長約2公尺長C型鋼，列車經過後出現閃光及煙霧，隨即造成A1台北車站至A11坑口站電力系統接地異常。

事發後，桃捷公司表示，維修人員隨車檢視軌道旁，經反覆搜尋發現C型鋼已彈開至軌旁管溝，確認對後續列車營運不會再造成影響，今天收班後將派員撿拾並檢視周遭設備狀況，受影響的列車經回廠檢測，發現第5節車廂的集電靴總成及部分車下設備箱有刮傷情形，後續將進行仔細檢查，確認安全無虞後恢復載客勤務。

桃捷公司指出，檢視C型鋼並非機捷使用物件，經比對後判斷與軌道旁建案所使用建築材料相同，立即通報桃園市建築管理處處理，另也將依大眾捷運法對建商裁罰，若造成捷運系統產生損害，也將向建商究責要求賠償。

建管處表示，掉落物經桃捷公司判斷與事發地附近建案所使用建築材料相同，立即通知此工地停工，直至改善完成才復工，並將依建築法裁處起、承、監造人最高限額共計新台幣27萬元罰鍰，並限期改善。

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建管處指出，此建案工地1週內須自主完成建築工地安全防護措施檢查，建管處也將配合桃園市勞動局等其他局處加強稽查工地安全防護措施，確保軌道及工地周邊的安全。

針對高鐵、捷運軌道旁工地，建管處表示，施工前須提報施工計劃，並送交通部鐵道局與桃園市捷運局審查，有關高層建築物也在去年訂定規定要求施工前應由專業公會審查施工計畫方可施工，除審查施工技術、方法外，也評估施工風險，以提升工地施工品質及危機應變處理能力，並將軌道周邊工地也納入巡檢對象。（編輯：戴光育）1130413