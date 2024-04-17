鎖住金鑽鳳梨切丁風味 達美樂青睞、拓銷歐美日

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）繼落實金鑽鳳梨冷藏品管，鮮果出口可增加；農糧署今天再發布導入新研發的電磁保鮮技術，加工產出冷凍切丁可鎖住風味，除獲達美樂訂用，下半年要外銷日本、拓銷歐美。

中國暫停台灣鳳梨輸入以來，農業部拓銷日本等市場，期間出現鳳梨褐化問題，農業部農糧署為此加強輔導業者全程落實冷藏保鮮，今年出口量可破2萬公噸，比去年的1.6萬、1.7萬公噸多；今天再召開「科技優化美味升級 金鑽鳳梨與達美樂共譜甜蜜戀曲」記者會，宣布電磁保鮮技術有助於拓展內外銷。

農糧署組長蘇登照並說，預估今年金鑽鳳梨產量36.6萬公噸，扣除出口2萬公噸，其餘34萬公噸內銷，其中的1到2成將加工使用，透過這次技術的運用，將增加鮮果的加工使用量及冷凍切丁出口量。

使用電磁保鮮技術加工生產冷凍鳳梨切丁的大嘴水果有限公司總經理林祖德就告訴中央社記者，下半年另一家公司小嘴水果貿易有限公司將出口產品到日本，包含進攻其商用市場、零售超市超商，同時拓銷歐美。

達美樂披薩股份有限公司執行長班傑明．奧本（Benjamin Oborne）也說，只有台灣金鑽鳳梨有這等美味，且不只冷凍鳳梨切丁，達美樂也已改用台灣的杏鮑菇、菠菜、番茄及洋蔥等；之前在日本任職，讓當地主廚品嚐過台灣鳳梨切丁後十分羨慕地說「竟有這麼好的食材可用」。

農糧署代理署長蘇茂祥宣布，保守估計國際披薩連鎖達美樂一年至少將使用1000公噸金鑽鳳梨。

何以電磁保鮮技術有此效用，可以透過加工技術拓展鳳梨內外銷。蘇茂祥說，餐飲業者使用罐頭裝鳳梨，處理過程高壓高溫，會破壞果肉組織與風味，使用電磁保鮮技術處理的金鑽鳳梨冷凍切丁，風味、口感都更佳。

研發此技術的國立中興大學食品暨應用生物科技學系特聘教授謝昌衛說，目前冷凍農產不是問題，技術升級的關鍵在於要做到解凍後不破壞組織、風味留存，這次研發完成的電磁保鮮技術屬於物理性技術，日本也有其相關技術，台灣的原理是讓冰晶微小40%、排列得更整齊，因此解凍後不破壞組織，得以保存風味、口感。

他並說，目前已有國內的牛肉、豬肉、鴨肉產品業者使用此技術，其實成本增加不到1成，且更省電，遠洋漁船的冷凍設備可改裝使用；就他所知，日本有些高級水產品冷凍保鮮，例如生魚片食材已使用這類技術。

另外，班傑明也說，使用台灣在地農產做為食材，雖然不是達美樂在全球門市中的首例，但是可以增加風味、減少食物里程，有助於落實其品牌設定要在2050年淨零排放的全球目標。

對於義大利人堅持正宗披薩不包含放入鳳梨的夏威夷口味，他則笑說，可能吃過使用台灣鳳梨做的，會讓義大利人改觀，哪天他會找義大利朋友試試看。（編輯：陳政偉）1130417