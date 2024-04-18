北市大雨貓纜暫停營運待維修 多處積淹水消退

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）台北市今天清晨下大雨，市府統計接獲16件積、淹水通報，但已隨著雨勢趨緩消退；另外，貓空纜車在恢復營運前的測試發現警訊，因此暫停營運進行維修。

台北市政府表示，截至上午9時30分，共接獲24件災情通報，其中16件積、淹水案均已退水，另有5件路樹傾倒、1件建物鐵皮輕微受損、1件交通號誌損壞、1件非因暴雨所致的停電。

市府說明，中央北路二段257巷與大度路下涵洞因瞬間暴雨造成積淹水，接獲民眾通報後，當地派出所立即協助2車駕駛平安脫困，工務局同步調派抽水機前往抽排，將吊離拋錨車輛。

台北車站台鐵往機捷連通道積水部分，市府指出，台北捷運營運未受影響，目前積水狀況已經排除，恢復旅客通行。

不過，台北捷運公司表示，約在上午9時，貓纜行控中心因落雷結束、開始恢復營運前測試運轉時發現警訊，為維護安全，維修人員處理中，恢復營運時間另行通知。

台北市長蔣萬安出席大安區與里長有約座談前接受媒體聯訪表示，在接獲氣象署針對北投及士林區發布大雷雨即時訊息後，台北市災害應變中心立刻強化3級開設，並透過臉書粉專、各局處新聞稿等管道，提醒民眾通勤注意安全、山區民眾遠離河川、堤外停車通知車主。

蔣萬安強調，各局處應有「寧可撈過界，不要三不管」的心態，異常以上、災害未滿就要隨時準備啟動緊急應變。（編輯：唐聲揚）1130418