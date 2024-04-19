台荷聯手推進未來食品 開發低碳替代蛋白商機

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（中央社記者吳欣紜台北19日電）農業部今天指出，台灣農業部與荷蘭農業部舉辦農業合作會議，兩國首次匯聚政府及產業力量，未來將聯手推進未來食品，透過積極合作，搶攻低碳、替代蛋白相關市場。

農業部今天發布新聞稿指出，台灣農業部與荷蘭農業部18日在荷蘭海牙攜手舉辦台荷農業合作會議，兩國首次匯聚政府及產業力量，以「未來食品暨智慧供應（冷）鏈」為主題，探討實踐低碳生產、環境友善的跨國商業模式，協助農企業與農民爭取「未來食品」相關商機。

農業部表示，台灣與荷蘭從1993年簽署農業合作諒解備忘錄，雙方輪流主辦雙邊會議，這次會議由荷方主辦，台方由農業部國際事務司司長林麗芳率團與會。

農業部說，為爭取未來食品新商機，這次行程特別邀業者參團，包含積極尋求低碳飼養及替代蛋白商機的日正公司及凱亞良品參加訪問團。

另外，大成長城企業、京冠生技、尚薪等公司則透過實地訪察與視訊會議，與荷蘭農業部、專營亞洲食品的東方行、瓦赫尼根大學農業及食品研究所、Food Valley育成中心、專精高效昆蟲商業化生產的Protix公司與農業自動化廠商Viscon交流，討論台荷雙方低碳飼養與替代蛋白合作的商業模式。

農業部表示，面臨全球氣候變遷與環境保護的嚴峻挑戰，荷蘭分享該國推動國家蛋白政策及轉型策略，預期於2030年達成動植物蛋白質消費達到平衡的目標，相關商機十分龐大。

農業部說，由於台灣在植物蛋白加工、銀髮食品與水產品方面具備特定優勢，預期台荷雙方公私部門未來將在低碳、替代蛋白及智慧供應鏈領域積極合作，搶攻相關市場。（編輯：陳政偉）1130419