震後合歡山杜鵑花季假日高乘載首週車少 次週1901輛

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（中央社記者吳哲豪南投21日電）合歡山杜鵑花季啟動假日高乘載管制，上週受地震影響，南投端上山車輛僅508輛；昨天及今天上山車輛1901輛，增近3倍，警方指出，上山車輛增加，已加強取締違規停車。

合歡山杜鵑花陸續綻放，交通部公路局中區養護工程分局4月13日至6月16日的假日上午6時至11時實施高乘載與流量管制措施，大貨車、未滿3人小客車禁止通行，西端管制點台14甲線18公里處南投縣翠峰、東端管制點台14甲線41公里處花蓮大禹嶺與台8線110公里處路口。

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合歡山假日高乘載措施上週開始實施，首週受花蓮地震影響，4月13日及14日從南投端上山車輛為508輛；交通部公路局中區養護工程分局埔里工務段今天發布訊息指出，昨天各式車輛從南投上山有931輛，今天則是970輛，合計1901輛，與上週相比增加近3倍。

埔里工務段表示，合歡東峰等區域，花開約8成，吸引不少遊客上山，車流因此增加；南投警方則指出，由於車輛增加，又出現違停情形，呼籲民眾不要以身試法。（編輯：陳仁華）1130421