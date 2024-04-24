共同聯防阻駭客攻擊 北醫大攜手調查局守護資安

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（中央社記者許秩維台北24日電）北醫大體系與法務部調查局簽署合作備忘錄，將建立共同聯防機制，分享資安情資，從源頭阻斷駭客攻擊，並推動資安演練，盼有助於早期預警、緊急應變。

台北醫學大學今天發布新聞稿指出，在數位驅動轉型的時代，多數人日趨仰賴資訊科技應用與數據管理來輔助生活、就學及工作的日常運作，但衍生的資通安全防護，不僅是民眾或機構面對的重要議題，也是智慧國家推動目標之一。

台北醫學大學暨附屬醫院與法務部調查局簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，由台北醫學大學校長吳麥斯與法務部調查局局長王俊力分別代表北醫大體系與調查局簽署合作備忘錄。

北醫大校長吳麥斯表示，北醫大體系高度重視資安，不僅派副校長及副院長層級擔任機構資訊安全長角色，更獨立設置資訊安全辦公室，強化各項資安工作，持續投入預算及培養資安人才，落實資安素養提升，掌握高風險漏洞並即時修補。

吳麥斯提到，北醫大體系與調查局將透過合作，建立共同聯防機制，分享資安情資，從源頭阻斷駭客攻擊，推動資安演練及暢通雙方通報應變管道，在資安事件發生時提供專業支援，以達早期預警、緊急應變及持續維運的成效。

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王俊力指出，北醫大體系是國內重要的醫學教學及醫療單位，管理眾多教職員生個資，且附屬醫院病歷數量龐大，從就醫紀錄可得知個人身體狀況或家族病史，相關資料外流可能衍生各類刑事案件，若遭境外敵對勢力掌握，甚至可研析台灣民眾健康狀況，因此有強化資安防護的必要，以降低資料外洩疑慮。

北醫大體系與調查局簽署合作備忘錄後，雙方將進一步拓展資安聯防，期許發揮1加1大於2的資安影響力，形塑資安防護網，共同為守護民眾個資隱私，為永續資安盡一份心力。（編輯：陳政偉）1130424