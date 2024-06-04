本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

北醫大64週年校慶 將結合AI與前瞻醫療融入教研

2024/6/4 10:14（6/4 11:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北醫學大學6月1日舉辦64週年校慶典禮，以「智慧大學 引領未來 Leading the Future」為主軸，衛福部政務次長林靜儀（右2）、北醫大董事長陳瑞杰（右3）、北醫大校長吳麥斯（左4）等人出席與會。（北醫大提供）中央社記者許秩維傳真 113年6月4日
台北醫學大學6月1日舉辦64週年校慶典禮，以「智慧大學 引領未來 Leading the Future」為主軸，衛福部政務次長林靜儀（右2）、北醫大董事長陳瑞杰（右3）、北醫大校長吳麥斯（左4）等人出席與會。（北醫大提供）中央社記者許秩維傳真 113年6月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北4日電）台北醫學大學今年迎接64週年校慶，北醫大董事長陳瑞杰表示，將全面導入生成式AI，並將AI與3種前瞻醫療融入各學院的教學研究。

台北醫學大學今天發布新聞稿指出，北醫大於6月1日舉辦64週年校慶典禮，今年以「智慧大學 引領未來 Leading the Future」為主軸，衛福部政務次長林靜儀、最高檢察署主任檢察官呂文忠、台北市政府衛生局局長陳彥元等人與會。

北醫大董事長陳瑞杰提到，北醫大正朝One Campus邁進，接續將全面導入生成式AI，未來要以AI for All, All with AI為目標；同時將「數位、精準、再生」3種前瞻醫療內含的數位病理、基因檢測、細胞治療等，落實為臨床照護的基準，AI與這3種前瞻醫療，也都將融入北醫大11個學院的教學研究。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

北醫大校長吳麥斯表示，北醫大如今已是擁有1校6院、雙校區的教育醫療體系，今年2月北醫通過評鑑，成為擁有2個醫學中心、1個準醫學中心的醫療體系；面對新時代挑戰，北醫大將朝向TMU One Campus新願景努力，從醫療、護理、醫事系統、校院行政管理、智慧病房等系統全面導入AI管理。

北醫大也於校慶典禮頒發112學年傑出校友，包括台灣首名擔任日本醫療衛生體系專門學校校長的黃世英、長庚大學副校長楊智偉、創立藥華醫藥公司並成功開發罕見血癌新藥的詹青柳。（編輯：張雅淨）1130604

#北醫大
#吳麥斯
#台北醫學大學
#陳瑞杰
吳麥斯
共同聯防阻駭客攻擊 北醫大攜手調查局守護資安腎病照護有益個人健康 醫學會：還能助永續發展
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.85
更多編輯台推薦新聞：