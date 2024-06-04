北醫大64週年校慶 將結合AI與前瞻醫療融入教研

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（中央社記者許秩維台北4日電）台北醫學大學今年迎接64週年校慶，北醫大董事長陳瑞杰表示，將全面導入生成式AI，並將AI與3種前瞻醫療融入各學院的教學研究。

台北醫學大學今天發布新聞稿指出，北醫大於6月1日舉辦64週年校慶典禮，今年以「智慧大學 引領未來 Leading the Future」為主軸，衛福部政務次長林靜儀、最高檢察署主任檢察官呂文忠、台北市政府衛生局局長陳彥元等人與會。

北醫大董事長陳瑞杰提到，北醫大正朝One Campus邁進，接續將全面導入生成式AI，未來要以AI for All, All with AI為目標；同時將「數位、精準、再生」3種前瞻醫療內含的數位病理、基因檢測、細胞治療等，落實為臨床照護的基準，AI與這3種前瞻醫療，也都將融入北醫大11個學院的教學研究。

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北醫大校長吳麥斯表示，北醫大如今已是擁有1校6院、雙校區的教育醫療體系，今年2月北醫通過評鑑，成為擁有2個醫學中心、1個準醫學中心的醫療體系；面對新時代挑戰，北醫大將朝向TMU One Campus新願景努力，從醫療、護理、醫事系統、校院行政管理、智慧病房等系統全面導入AI管理。

北醫大也於校慶典禮頒發112學年傑出校友，包括台灣首名擔任日本醫療衛生體系專門學校校長的黃世英、長庚大學副校長楊智偉、創立藥華醫藥公司並成功開發罕見血癌新藥的詹青柳。（編輯：張雅淨）1130604