腎病照護有益個人健康 醫學會：還能助永續發展

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（中央社記者曾以寧台北25日電）完善腎病照護不僅有益個人健康，台灣腎臟醫學會指出，也能降低社會負擔，減少環境資源浪費，有助永續發展；不過，逾96%腎臟病患者罹病不自知，定期抽血驗尿助早期發現。

國際醫學期刊研究指出，環境和腎臟疾病間會相互影響，外在環境變遷容易增加罹患腎臟疾病風險，而腎臟照護過程中所造成的廢棄物，卻也是造成環境變遷因子之一。

延續國際間對於腎臟病與環境永續的探討，台灣腎臟醫學會提出「腎臟永續健康」觀念，理事長吳麥斯透過新聞稿說明，腎臟病往往伴隨糖尿病、心衰竭等嚴重的健康問題，根據統計，每3名糖尿病患者就有1人可能發生腎病變，若是中度腎臟病合併心衰竭，死亡風險更是常人的翻倍。

吳麥斯解釋，腎臟疾病照護過程不僅會造成患者和家屬經濟壓力，更是醫療體系上的龐大資源負擔，因此及早掌握腎臟狀態，不僅能延緩個人共病發生，更能減少勞動力損失、降低醫療資源的負擔與浪費，有助促進健康、社會與環境3大面向永續發展。

然而，吳麥斯指出，台灣腎臟病盛行率持續攀升、已突破12%，相當於每8名成人就有1人發生腎臟病變。腎臟無痛覺神經分布，若血壓、血糖及血脂控制不佳，容易造成腎臟代謝負擔，形成長期高腎壓，進而引發腎臟功能下降。

吳麥斯說，台灣腎臟病照護資源已相當充足，卻因無定期篩檢習慣，有超過96%的腎臟病患者罹病不自知；腎功能問題需透過血液和尿液檢測得知，尤其是肥胖、糖尿病、65歲以上、高血壓、亂吃藥、痛風、腎臟病家族病史、抽菸等8大高風險族群，更不該因無明顯症狀而掉以輕心。

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吳麥斯建議，40歲以上的民眾可善用政府免費提供的成人預防保健服務，定期抽血、驗尿追蹤腎功能，並遠離三高、抽菸等風險因子，才能及早「存腎本」。

即便罹患慢性腎臟病也不要擔心，吳麥斯表示，很多民眾誤認確診就等同於終生洗腎，其實在現今治療資源下，輕度患者只要及早發現，都有機會延緩腎功能惡化；就算是中重度病程，透過正確用藥，也能降低進入洗腎階段或死亡的風險。（編輯：管中維）1130325