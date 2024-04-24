台北國際搜救研討會 美日星應邀交流促城市聯防

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）台北國際搜救技術交流研討會今天登場，台、美、日、星等國搜救隊齊聚一堂。台北市消防局指出，會中探討台灣搜救隊合作機制、人道救援案例等主題及交流，盼達城市聯防目標。

為持續精進台北市搜救隊救援技術及經驗，台北市消防局今天舉辦「2024台北國際搜救技術交流研討會」，包括美國加利福尼亞第2城市搜救隊、日本國際消防救助隊、新加坡民防部隊搜救隊、新北市消防局及桃園市消防局特種搜救隊代表都共襄盛舉。

台北市消防局指出，會中探討台灣搜救隊動員協調及合作機制、城市捷運重大事故人命搜救技術、國內（外）人道救援案例、東京都震災搜救分工機制、新式搜救破壞器材及技術應用等課題，並由台北市搜救隊分享救援經驗。

會中，台北市消防局表示，藉由研討會交流方式，蒐集、學習其他國際搜救隊的救援技術與科技應用，以促進台北市搜救量能提升、再進化，透過各搜救隊伍相互砥礪，達成城市聯防的目標。

台北市消防局指出，台北市搜救隊於民國89年成立，除支援國內象神、桃芝、敏督利、莫拉克等風災，以及台南、花蓮震災外，在民國90年至112年期間也支援薩爾瓦多、伊朗、海地、印尼、日本、土耳其地震等國外人道救援勤務。

另外，台北市搜救隊在110年通過內政部消防署所辦理的國家搜救能力分級檢測（NAP），台北市消防局表示，台北市搜救隊為全國首支取得重型搜救能力認證（最高級別能力）搜救隊伍，也是國內歷史最悠久、經驗最豐富、技術最精湛的搜救隊。

台北市消防局指出，面對全球各地天然災害愈加劇烈，搜救工作所面臨挑戰日益困難，當大規模災害發生，不能只依賴單一國家或地區搜救隊伍，需要全球各地搜救隊伍聯手合作，才能守護瀕危的生命。

舉辦國際搜救研討會，台北市消防局表示，除進行技術交流外，也希望增進與其他國家搜救隊合作情誼，建立更縝密聯繫管道，分享彼此救援技術與資訊，救災時相互合作、裡應外合，共同完成救援任務，進而達到城市聯防「一方有難，八方馳援」的初衷。（編輯：戴光育）1130424