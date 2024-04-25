大鹿林道東線5.2公里處坍方 自行車禁入、暫緩登山

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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）雪霸國家公園大鹿林道東線5.2公里處3月間坍方中斷，4月初搶通，但昨天大雨又大面積崩塌，阻斷通行。雪霸管理處今天說，暫時禁止自行車進入，並建議暫緩大霸線登山行程。

雪霸國家公園管理處指出，通往大霸尖山的大鹿林道東線5.2公里處因鋒面通過帶來豪雨，昨天午後發生坍方、道路中斷，車輛無法通行，今天上午由觀霧管理站員工至現場先清理出1條可供人行通過的小路，但山區可能持續降雨及落石，行經該處的山友務必注意安全，小心並快速通過。

大鹿林道東線5.2K於3月初因連日降雨坍方阻斷交通，搶通不久後，又發生連續大面積崩塌，道路再次中斷，雪管處一度公告暫停行經該路線（大霸線、聖稜線或大霸北稜線）之入園登山活動並辦理搶修，施工期間曾有機具遭落石砸中，所幸人員無礙，4月2日才恢復通行，未料這次鋒面影響，又造成土石崩落。

雪管處表示，大鹿林道東線地質相當脆弱與敏感，經學者調查共有6處邊坡崩塌危害型、4處坑溝沖蝕危害型，事前難以預料會有大規模落石崩塌，因近日地震及豪雨持續，為安全考量，建議近日規劃攀登大霸尖山山友先暫緩行程，在坍方搶通之前，暫時禁止自行車進入，以免發生危險。（編輯：方沛清）1130425