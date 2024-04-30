紅單大樓梁柱彎曲盼強拆 花縣府建議找技師鑑定

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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）花蓮市馥邑京華大樓因0403強震列為紅單戶，住戶不滿接連餘震，大樓梁柱彎曲，縣府卻沒排入強制拆除。花蓮縣府指出，建議住戶先找專業技師做結構鑑定，評估有無公共危險之虞。

馥邑京華管委會監委黃展宏今天接受中央社記者採訪指出，社區有6棟大樓，最高15層樓共150戶，3日強震後6棟都被鑑定為紅單，當時土木技師建議做弱層補強，經過23日餘震後，大樓結構受損加劇，2樓以下鋼筋變形、牆面剝落。

黃展宏說，至今至少有6、7組土木技師跟建築師來看過，幾乎每組都說「非常難補強、沒辦法補強」，但縣府遲遲沒有把大樓列為強制拆除，只告訴住戶可做弱層補強。

馥邑京華大樓四周有3處集合住宅區、一側是加油站，大樓住戶都已疏散，鄰近住戶成立自救會，擔心危樓會倒塌，希望盡快拆除或補強。

馥邑京華住戶初估，拆除費用約新台幣8000萬元，對住戶來說難以負擔，藍天麗池飯店及吉安麥當勞都是23日後增列為強制拆除，不需負擔拆除費，馥邑京華大樓四周都是住宅，公共危險緊急性也很高，卻不見縣府積極協助。

馥邑京華上週六舉行住戶大會，出席123戶，表決多數同意拆除，黃展宏說，這是沒有選擇的選擇，大樓都毀損成這樣，只能拆除重建，只希望縣府能比照傾倒大樓協助拆除。

花蓮縣府建設處長鄧子榆今天下午回應，紅黃單是依防災法規定，經目視判斷建物有無緊急危險，作為緊急疏散民眾的依據，並不是房屋鑑定或結構判定。

鄧子榆指出，全倒、半倒建築及危害公共安全建物強制拆除屬於「搶險」，以23日餘震之後新增的藍天麗池飯店為例，是根據業者自行請專業技師做成的評估，架型鋼支撐仍變形、且內部挑高沒有柱子，依倒塌方向判斷會朝中正路倒下，影響層面很大，縣府決議強制拆除。

鄧子榆指出，且依現有紅黃單無法判斷危害及損害程度，建議馥邑京華大樓住戶先找專業人士做初評或詳評，再由縣府認定是否有公共危險之虞。（編輯：謝雅竹）1130430