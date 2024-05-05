桃園4日深夜5日清晨2處停電 台電已修復電

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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園市大園及中壢區4日深夜11時44分，因電纜故障停電影響2779戶，派員搶修後於今天凌晨0時54分全數復電；另龜山區及新北林口上午6時許停電，影響6627戶，上午7時30分復電。

台電桃園區營業處表示，昨晚11時44分因電纜故障，影響桃園市大園區青昇路、中興路二段、中正東路三段，以及中壢區領航南路段、領航北路段、洽溪路、青雲路、青峰路一段、民權路段、公園路二段一帶停電，台電即派員到現場查修，到今天0時54分已全部復電。

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桃園區營業處指出，停電發生時共影響2779戶，到今天0時23分已轉供復電639戶（復電23%），經積極搶修於0時54分全線恢復供電。未來將加強配電設備維護檢點，以避免事故發生。

另外，今天上午6時5分桃園市龜山地區也出現停電，桃園區營業處說，是因地下電纜故障，導致新北市林口區忠孝路、公園路、湖南里、民治路、民富街，以及桃園市龜山區龜山一路、復興街、苦苓林、公西里、大湖路、大崗里一帶共6627戶停電，經派員搶修，先於2分鐘內復電3531戶，後於7時30分全數復電。（編輯：方沛清）1130505