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林聰明屆齡退休 高俊雄接任南華大學校長

2024/5/7 17:41（5/7 17:56 更新）
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南華大學7日舉行新卸任校長交接典禮，卸任校長林聰明（左）屆齡退休，新任校長高俊雄（右）接下印信正式走馬上任，佛光山住持心保和尚（中）主持監交。（南華大學提供）中央社記者蔡智明傳真 113年5月7日
南華大學7日舉行新卸任校長交接典禮，卸任校長林聰明（左）屆齡退休，新任校長高俊雄（右）接下印信正式走馬上任，佛光山住持心保和尚（中）主持監交。（南華大學提供）中央社記者蔡智明傳真 113年5月7日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）南華大學校長林聰明今天屆齡退休，由副校長高俊雄接任。高俊雄曾任教育部體育署長及體育大學校長，他表示，將秉持南華創辦人星雲大師辦教育的理念，讓學校茁壯放光。

南華大學今天發布新聞稿表示，交接典禮上午10時30分在校內國際會議廳舉行，林聰明屆齡退休由現任副校長高俊雄接任，佛光山住持心保和尚主持監交。

南華大學董事長慈惠法師、佛光山教團系統大學總校長楊朝祥、教育部體育署長鄭世忠、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣教育處長李美華、雲林縣政府總顧問張清良等人蒞臨祝賀。

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高俊雄為美國印第安那大學休閒行為博士，歷任國立體育大學校長、教育部體育署署長，學術和行政經驗豐富。他說，要實現星雲大師在南華大學校歌中所描述的「三好莊嚴的淨土、安身立命的道場」的願景，讓南華大學奮起飛揚，茁壯放光。

南華大學指出，林聰明任職南華校長11年多，帶領學校飛躍成長、穩定發展，歷年來獲國內外多項獎項肯定，榮退後獲本校董事會聘為「名譽校長」及「佛光山教團系統大學副總校長」。（編輯：陳清芳）1130507

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