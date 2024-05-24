符合民眾需求 衛福部預告修正醫療區域劃分

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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）醫療區域劃分涉及資源分配，甚至民眾就醫便利性，已逾10年未調整。衛生福利部醫事司近日公告修正草案，規劃新增或調整現行醫療區域，將預告60日，盼符合民眾的醫療需求。

「醫院設立或擴充許可辦法」第6條所定的醫療區域劃分規定，自100年9月修正發布實施至今已逾10年。衛生福利部15日預告第6條修正草案，調整醫療區域劃分，預告期60天，廣納各界意見。

根據草案規劃，淡水區人口超過20萬人，無擴充醫療資源空間，另考量連接淡水區及八里區的淡海大橋通車後，對民眾生活圈及就醫流向的影響，預計新增淡海次醫療區域，納入石門、三芝、淡水、八里等行政區。

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此外，包括桃園、嘉義、台東等縣市，各因醫療資源分配、產業發展、面積等因素，均在這次規劃調整範圍內。

醫事司副司長劉玉菁今天接受媒體電訪說明，因人口數增長、交通等因素，有些是新增次醫療區域，有些則是針對原有的次醫療區域調整，主要都是根據地方衛生單位建議，盼符合民眾醫療需求，因應未來人口結構改變及城鄉差距變遷等環境變化，現在仍在搜集外界意見階段。（編輯：陳政偉）1130524