補教師稱「社運妹最好上」引撻伐 2機構聲明開除

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（中央社記者陳至中台北25日電）吳姓補教師指「社運妹最好上」引發爭議，在網友的抗議下，2家業者宣布終止與吳師合作關係，北市補教協會表示，吳師踩到紅線，果斷開除是常規作法，但也要加強性平教育。

立法院昨天繼續審查國會職權修正相關法案，場外民間團體集會要求停止表決、實質審查，主辦單位稱參與人潮達10萬人，擠爆立法院周邊。

然而此時社群媒體流傳，一名吳姓補教師發文指「社運妹最好上」。衛生福利部次長林靜儀今天向媒體表示，補教機構內會接觸到很多年輕孩子，提醒各機構務必要加強性平教育。

在爭議言論出現後，目前已有2家業者發布聲明，終止與吳師的合作關係。旅思文教在臉書（Facebook）專頁上指出，吳師在個人社群轉發不當文章，調查始末後決定立即結束所有合作，並向大眾表達誠摯的抱歉，日後將加強合作講師的個人操守檢核與管理。

拓普國際教育事業也在臉書發布聲明，稱「性別與安全是我們最在乎的事」，經內部調查確認，即日起中止與吳師的一切合作，並解除他所有職務與課程，此後永久不錄用。拓普並承諾日後會對新進人員進行更詳細的背景調查，聘請專家強化團隊的性別意識。

台北市補教協會總幹事張浩然接受中央社電訪表示，旅思和拓普都沒加入協會，但有教師發表違反性平精神的不當言論，立刻開除是補教業的常規操作。畢竟這類事件，勢必引起大量家長、學生的不安，如果不果斷處理，對業者的商譽會有嚴重影響。

張浩然表示，依法要進入補教業的人，必須提出「良民證」，確保沒有性侵、性騷擾等前科，但不當言論則難以預防。補教協會一直透過會訊等管道提醒，師生間的紅線絕對不能踩，甚至黃色笑話也不能隨便講，業者應加強提醒，建立性別平等觀念。（編輯：李亨山）1130525