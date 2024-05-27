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福隆沙雕季5/31登場 熊大兔兔躍上8米高主雕

2024/5/27 18:03
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（中央社記者余曉涵台北27日電）福隆沙雕季將在5月31日登場，今年展期到10月中，以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題，共展出45座作品，熊大、兔兔跟好朋友們將以黃金沙雕呈現出各種有趣的故事。

福隆沙雕季今年邁入第17年，福容大飯店今天發布新聞稿表示，今年沙雕季以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題，邀請到LINE FRIENDS旗下眾多IP共襄盛舉，有LINE FRIENDS、BT21、minini、JOGUMAN、DINOTAENG。

主辦單位指出，今年沙雕季展期自5月31日起到10月13日止，共展出45座作品，其中包含1座主雕、38座主題沙雕、4座品牌沙雕及1座祈福沙雕，今年度主雕更是以LINE FRIENDS以及JOGUMAN、DINOTAENG主題明星，共同打造高達8米的「LINE FRIENDS夏日明星派對」。

主辦單位表示，福隆國際沙雕藝術季除了與國際IP結合推出全新主題作品外，由Skyline Film屋頂電影院舉辦的「Skyline Film By Sea福隆海灘電影院」第3年也將在6月底於福隆沙灘星光登場。

2024福隆生活節則從6月起至9月，推出一系列草地音樂會、文創市集以及自行車遊程體驗活動。（編輯：張雅淨）1130527

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