2以色列小丑醫生巡迴花蓮連5天 帶來歡笑聲撫慰災區

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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）0403強震及餘震連連，駐台北以色列經濟文化辦事處邀2名「小丑醫生」，連5天在花蓮校園、文健站、照護據點等15處所巡迴義演，為災區帶來撫慰人心的歡笑聲。

「夢想醫生計畫 （The Dream Doctors Project）」組織是以色利非營利組織，培訓100多名小丑醫生投入醫療照護，參與國防人道主義救援，幫助災民重拾笑容，也是世上唯一在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病房工作的小丑醫生，幫助患者對抗孤獨感及疏離感。

以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）今天接受媒體聯訪指出，過去30年來，以色列與台灣在教育、文化、醫療及經濟等面向有很多交流，這次花蓮遭逢大地震重創，邀請小丑醫生到訪，撫慰民眾心情。

游瑪雅說，以色列現在正經歷混亂，因此很了解撫慰人心的重要性，這回第1次來到花蓮，希望提醒大家，在災害中也要維持心情穩定。

2名小丑醫生Yaron Sancho Goshen（高興老師）和Nimrod Eisenberg（檸檬老師）歷經20小時航程抵達花蓮，今天上午在米崙照護站與失智長者同樂，以輕快音樂、幽默肢體表現，跨越語言障礙，帶著長輩跟著節奏舞動身體。

小丑醫生這次到訪台灣7天，扣除前後1天交通時間，5天時間都留在花蓮，巡迴縣內國中小、文健站、照護據點等15處據點巡迴義演；縣長徐榛蔚說，這次0403地震，造成部分長者恐懼，看到長者跟小丑醫生互動，覺得很感動。（編輯：陳仁華）1130530

駐台北以色列經濟文化辦事處邀請2名「小丑醫生」至花蓮巡迴義演，30日在米崙照護站與失智長輩同樂，以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）（右邊前排左）及花蓮縣長徐榛蔚（右邊前排中）也參與。中央社記者張祈攝 113年5月30日