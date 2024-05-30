旺宏「閱讀科學找樂子」 6專案入圍線上票選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北30日電）旺宏教育基金會推動「閱讀科學找樂子」計畫，今年有6件教師組優秀閱讀專案進入決選，目前正進行線上票選，將角逐「2024最佳閱讀專案」榮譽。

旺宏教育基金會今天發布新聞稿指出，為鼓勵高中職學生進行科普閱讀與心得寫作，基金會自2015年起推動「閱讀科學找樂子」計畫，至今累計近2.5萬名學生參與，今年逾2000名學生參加，最後選出203人獲頒獎狀或獎學金。

另外，「閱讀科學找樂子」計畫徵選「創意鮮師」，由基金會依專案創意、執行完整度與嚴謹性、結案品質、後續影響力評比，今年更加入「永續環境關懷」指標，評選15組優秀教師創意閱讀專案及1所圖書館示範組提供獎勵金及獎狀，再選出6件專案入圍第2階段線上票選。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

入圍線上票選的6件教師組專案包括蘭陽女中教師林佳穎將閱讀轉化為認識環境的永續行動：台北市華江高中教師林琬亭及石惠美推動跨領域探索；新竹女中教師楊伯軒透過田字法等方式鼓勵學生產出影集、科普短文等創作；彰化高中教師劉曉倩則以原民科學為主題；台北市建國中學教師童禕珊將閱讀結合桌遊；師大附中教師李柏翰打造永續教材等。

旺宏基金會提到，入圍決選的6件優秀專案，每隊可獲新台幣5000元獎勵金，目前正進行網路人氣票選，預計6月6日截止，歡迎民眾上網觀看並投票，網路投票結果將加計基金會評比初選分數，最高分者將獲頒「2024最佳閱讀專案」榮譽。（編輯：管中維）1130530