鄭英耀：雙語非短期可成 但開始做就是好事

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（中央社記者陳至中台北31日電）EdYouth日前公布108課綱觀察報告，指雙語政策「拔尖不扶弱」。教育部長鄭英耀今天受訪表示，雙語不是短時間可達成，但開始做就是好事，將著重協助經濟、文化不利家庭子女。

由學生組成的EdYouth團隊，本月22日公布「2024年108課綱觀察報告」指出，高中生普遍認為雙語政策是一個「拔尖不扶弱」的政策，建議延緩推動時程。同時多數學生認為用英語教其他科目（如物理、歷史等），會造成學生吸收困難，且教師英語授課能力參差不齊，不一定能支撐雙語課程。

鄭英耀今天接受自由電子報「官我什麼事」專訪，被問及雙語政策議題。他說，未來世代的人才，一定需要雙語能力，台灣企業散布在各國，也需要大量英語人才。

鄭英耀表示，雙語政策不是短時間可達成，可能要20年、30年時間；但現在不做，10年後才要做，也是要花20年、30年，因此「開始就是好事」。

但鄭英耀說，雙語政策須照顧到文化不利、資本不利的家庭子女，教育團隊必須想出辦法。例如改善師資培育，或是結合大學USR（社會責任計畫），鼓勵師生在寒暑假期間服務中小學，把人才和資源帶入偏鄉地區。

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立法院30日召開108課綱公聽會，與會者提出檢討高中學習歷程、大學考招等，並擔心課綱十年一修又要到來（118課綱）。鄭英耀29日在教育部部務會報中表示，隨著科技快速改變，有必要「微調」，但不會為修而修，法律沒有明文每10年就要改一次，「118課綱事實上是不存在的。」

鄭英耀在「官我什麼事」中提到，課綱調整會廣泛聽取各界的意見，因應AI科技等發展進行微調，但大修大改會讓學生、家長無所適從、教師壓力更大。他也說，不排斥召開全國教育國是會議，但「不宜為開而開」。（編輯：陳政偉）1130531