台師大逾30國校友重聚 分享在台求職經驗

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（中央社記者陳至中台北1日電）近年台灣面臨少子女化和缺工危機，政府積極鼓勵國際生畢業後留台工作。台灣師範大學今天舉辦國際校友重聚活動，邀請超過30國校友分享在台求職經驗，鼓勵留台貢獻所長。

台師大因有台灣最大的華語教學中心，每年都有約8000名境外生到訪，包括澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）、日本前首相橋本龍太郎都曾在台師大學華語。

台師大今天舉辦國際校友重聚活動，邀請多名校友分享在台工作經驗。來自印尼、目前已待在台灣8年的Anastasia Cynthia Tanawi本來從事教育工作，因編撰教材需要開始接觸設計，目前在ViewSonic擔任平面設計師。她在活動中分享，台灣的工作氛圍屬於團隊行動，大家需要互相協助，因此擁有責任感是一件很重要的事。

來自泰國的合瓊玲，在台師大就讀應用華語系期間，從一句中文都不會講，到現在能教台灣人泰文，並已取得台灣永久居留權。她歸功台師大4年的中文學習環境，從溝通、作業報告、翻譯接案幫助很多。

合瓊玲說，外國人若想留台工作，只有中文好是不夠的，如果想擁有好的薪資條件，須具備有豐富的經歷與技能，才會讓企業願意錄用。

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台師大校友中心主任康敏平表示，台灣近年因應產業人力需求，境外生畢業後留台規定鬆綁，但仍存在「隱形門檻」，包括不清楚就業法規、不知道如何申請工作證等。期盼透過校友的分享，提供更多的求職建議。

台師大創新育成中心主任林政宏提到，經濟部中小企業及新創企業署推出「台灣創業家簽證」，適合準備在台創業的海外人才，優點包括不須事先成立公司、可居留長達2年等。這項政策可結合台師大的大師創業學分學程和育成機制，預計6月30日在校內舉辦說明會，讓更多國際生瞭解相關資訊。（編輯：李亨山）1130601