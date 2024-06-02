早安世界》梅雨鋒面影響今天氣更不穩定 各地防大雨或豪雨

梅雨鋒面影響今天氣更不穩定 各地防大雨或豪雨

2日由於梅雨鋒面影響，天氣比1日更不穩定，降雨更明顯且持續，西半部及東北部有陣雨或雷雨，其他地區也都有短暫陣雨或雷雨，氣象署提醒，鋒面帶上可能伴隨中小尺度低壓通過台灣，各地有大雨或局部豪雨的機率，應留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈的天氣現象。（看完整報導）

共軍2陸軍補給船闖金門限制水域 海巡示警驅離

海巡署金馬澎分署1日指出，5月29日上午9時監控自中國廈門方向航出2艘可疑目標，航經闖入金門翟山南方限制水域，經海巡蒐證為「KD161」及「KD162」具登陸艇結構共軍陸軍補給船，闖入動機不明，經海巡持續喊話後駛離，全程約40分鐘。（看完整報導）

WHA落幕 衛福部：挺台及雙邊會談數皆創疫後新高

第77屆世界衛生大會（WHA）落幕，衛福部長邱泰源1日表示，儘管連續8年未獲邀請令人感到遺憾，但今年台灣獲得26個國家及歐盟的支持，並舉行了43場雙邊會談，場次、深度到廣度都有所突破，都是COVID-19疫後最多。外交部也表示，台灣所獲的國際支持達到新高，感謝友邦及理念相近國家的支持，並呼籲WHO秘書處勿再無視國際挺台的正義之聲，未來應主動邀請台灣以觀察員身分參加WHA。（看完整報導）

柯文哲：大巨蛋可以辦演唱會 但要另做逃生計畫

台北大巨蛋何時能辦演唱會備受關注，北市副市長李四川表示，大巨蛋辦演唱會卡關是因使用執照註記被柯市府綁死，前台北市長柯文哲1日回應，指大巨蛋本來就可以辦演唱會，但是要規劃、演習逃生計畫。他說大巨蛋原設計為棒球場，若舉辦演唱會大量觀眾會進入球場內，與球賽觀眾疏散路線不同，故需另做逃生計畫。（看完整報導）

以色列3階段停火協議 總理尼坦雅胡堅持摧毀哈瑪斯為計畫一環

以巴衝突未歇，美國總統拜登5月31日公布以色列提出的加薩停戰3階段提議，並稱這份提議是通往「持久停火的路徑圖」。第1階段包括持續6週的全面徹底停火，以色列部隊會從「加薩所有人居地區」撤軍，哈瑪斯也會釋放所擄走「一定數量」的人質；第2階段為以色列部隊徹底撤出加薩；第3階段是重建加薩。停火計畫公布後，以色列總理尼坦雅胡表示，以色列結束這場戰爭的條件沒有改變，即摧毀哈瑪斯的軍事和治理能力、釋放所有人質，並確保加薩不再對以色列構成威脅。「以色列將繼續堅持在這些條件被滿足後，再達成永久停火。」（看完整報導）

美防長：亞太仍是華府優先重點 亞洲安全美國才安全

美國國防部長奧斯汀1日在「香格里拉對話」表示，唯有亞洲安全，美國才能無虞，這就是美國長期以來在這個區域維持存在感的原因。奧斯汀說，儘管歐洲和中東發生歷史性衝突，但亞太「仍是我們的優先戰區」。菲律賓總統小馬可仕演說指出，區域經濟安全將受南海、朝鮮半島及台海所牽動，考量地理位置及在台菲律賓人，台海和平穩定狀態必須是優先要務，敦促各界都要保持克制。（看完整報導）

專題 / 從茶販之子到封神 印度總理莫迪從政地位崇高

印度國會下議院選舉1日進行最後一梯次投票，這場長達6週、分7個梯次舉行的選舉，將於6月4日由印度選舉委員會統一開票。一般預測，印度總理莫迪以及他所帶領的印度人民黨可望繼續執政。莫迪成名前的人生，對很多人來說都是一個謎，他曾提到小時候在火車站幫父親叫賣奶茶，母親替鄰居洗碗補貼家用，17歲時雲遊四方，後來曾輪流寄住在轄區居民家中，因此聽到人民訴求。莫迪出身背景讓印度民眾覺得親近，從社會福利政策到數位基礎設施建設，他的政績也鞏固了在人民心中的地位；但在政敵與反對者眼中，莫迪又是另一種「獨裁者」。（看完整報導）

黃仁勳大巨蛋完美開球 國台英3語致詞：台灣是輝達夥伴的家

輝達執行長黃仁勳1日在台北大巨蛋為中職味全龍開球，他身穿象徵輝達創辦年分的93號，賽前由龍隊總教練葉君璋陪練，開球儀式由「大師兄」林智勝擔任捕手，黃仁勳投球直接落進捕手手套，獲得全場喝采。黃仁勳在開球前以國、台、英語致詞，他說台灣有台積電、廣達、富士康、研華，太多的夥伴支持輝達超過30年，要謝謝台灣，更直言台灣是「AI時代的中心」，輝達會與夥伴發展新策略，共享成長。（看完整報導）

T1卡森斯率雲豹奪冠 連3季總冠軍賽都一面倒

台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹洋將卡森斯1日總冠軍戰第4戰繳出24分、24籃板，雖然戰神的強森幾乎打滿全場，進帳30分，可惜未能改變戰局，終場雲豹以108比80大勝台北戰神，系列賽4戰全勝，在客場拿下T1第3季冠軍。雲豹系列賽以直落4捧起金盃，巧合的是，T1前2季總冠軍賽贏家高雄全家海神、新北中信特攻，同樣也是橫掃對手。（看完整報導）

京都推觀光特急公車分流遊客市民 行經清水寺銀閣寺等景點

日本京都市為減少「觀光公害」影響，推出「觀光特急公車」1日正式上路，希望分流遊客與市民。2條「觀光特急公車」單程票價都是單一區間500日圓（約新台幣103元），僅在週末及國定假日行駛，路線分別是從JR京都站出發經五条坂（清水寺）、祇園、岡崎公園美術館及平安神宮，最後抵達銀閣寺的EX100，及從JR京都站直接前往五条坂的EX101。（看完整報導）

開箱老照片》阿湯哥旋風來台 宣傳新片不可能的任務2

好萊塢影星湯姆克魯斯2000年6月2日首度來台，宣傳新片「不可能的任務2」。湯姆克魯斯一下機就受到熱烈歡迎，快門聲和尖叫聲不絕於耳，當晚他現身台北華納威秀首映會，沿松壽路走紅毯到影城，與台灣影迷近距離接觸，握手、簽名幾乎來者不拒，80公尺紅毯整整走了45分鐘才走完。由於行程緊湊，湯姆克魯斯不到24小時即旋風離台，不過此行似乎讓他對台灣留下好印象，2001、2013、2017年都曾再來台。（看完整報導）

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