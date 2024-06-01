印度大選2 / 從茶販之子到封神 印度總理莫迪從政地位崇高

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印度舉行5年一度的國會下議院選舉。作為全球人口第一大國以及崛起中的中等強國，印度在印太地區已具一定的影響力，選舉結果也將牽動印度的發展路線。一起觀察莫迪魔力、宗教情結、影響力作戰、女性賦權等諸多元素，如何在選舉中發揮作用。

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（中央社記者林行健新德里1日專電）印度總理莫迪（Narendra Modi）5月13日在其選區印度教聖城瓦拉納西（Varanasi）舉行造勢遊行，一名支持者接受電視台訪問時激動地說：「莫迪是我們的神，我們敬拜他。」

這已經不是第一次有印度人把莫迪視同神明，早在2015年3月，就有一個名叫「黑天之軍」（Sri Krishna Sena）團體，準備在阿拉哈巴德（Allahabad）蓋一座神廟，供奉黑天和莫迪兩位主神。

「黑天之軍」領導人雅達夫（Pushpraj Singh Yadav）當時說：「對我們來說，莫迪不亞於神，上天派他下凡領導我們，把印度和印度教帶到新的高峰。」

美國市調公司「晨間諮詢」（Morning Consult）今年5月發布的「全球領袖支持度追蹤」調查顯示，莫迪在印度民眾心中的施政認可率高達74%，在全球領袖高居榜首。

「今日印度」（India Today）今年2月公布的「國人情緒」（Mood of the Nation）調查，44%民眾認為莫迪是歷任表現最佳總理，而排名第二的瓦巴依（Atal Bihari Vajpayee）占比只有15%。

莫迪成名前的人生，對很多人來說都是一個謎。根據莫迪所屬政黨印度人民黨（BJP）網站，莫迪於1950年出生於古茶拉底邦（Gujarat）的瓦德納加爾（Vadnagar），17歲時就雲遊四方，包括喜馬拉雅山區，參悟真理。

他在22歲時加入印度教基本教義派「民族志工組織」（RSS），6年後成為RSS宣導幹部；37歲時在RSS推薦下加入印度人民黨，成為古茶拉底邦黨支部書記，協助BJP多次在地方選舉獲勝；48歲時出任BJP全國總書記，2001年成為古茶拉底邦首席部長（chief minister），也就是邦長。

印度北方邦（Uttar Pradesh）BJP籍邦議會議員阿加渥（Amit Agarwal）告訴中央社，莫迪為印度人民黨帶來奮鬥的動力，每一個黨工都很賣力工作。

「莫迪於2001年至2014年在古茶拉底邦擔任首席部長，帶來經濟成長和有效治理，之後莫迪就被BJP挑選為總理候選人。莫迪強而有力的領導風格，讓BJP自2014年起在中央執政迄今」，阿加渥說。

莫迪曾多次在演說中透露，自己小時候在火車站幫父親叫賣奶茶，母親替鄰居洗碗補貼家用；一名智庫學者也告訴中央社，莫迪在擔任RSS宣導幹部期間，因為是無支薪職，所以只能輪流寄住在轄區居民的家中，但也因此聽到人民訴求。

印度獨立後，長期由菁英階級執政，家族政治加上政績平平引起民眾厭倦，莫迪的出身背景讓普羅大眾覺得親近，加上莫迪結婚後不久即離家雲遊，無子女，且多次聲稱心中只有國、沒有家，因此民眾相信他不會貪污。

莫迪的演說勾勒出印度的美好願景，提升印度人的民族自信心，復興印度教的努力，特別是重建500年前被入侵穆斯林拆毀的羅摩神廟，更是成功凝聚廣大印度教信徒。

他的個人魅力也有政績支撐。從出任總理早期的興建廁所、改善交通網、鄉村接水通電，向貧民贈米、瓦斯與現金補助等社會福利，一直到後來的數位支付與數位基礎設施建設，都進一步鞏固了莫迪在人民心中的地位。

雖然社會福利也是印度其他政黨的主要措施，但透過數位支付，莫迪的現金補助免受中間人的剝削，全額送到受惠家庭手中。

印度強勁的經濟成長、信用評等機構給出的樂觀展望、去年舉辦20國集團（G20）峰會的曝光度、地緣政治操作得宜帶來的國際地位提升，也讓莫迪獲中、高階層民眾認可。

雖然如此，但莫迪在政敵與反對者眼中，又是另一種形象。國大黨（Congress）精神領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）抨擊莫迪關押異己、監控網路，是一名「獨裁者」，他的存在危及印度的民主制度；全印度穆斯林團結委員會（AIMIM）主席歐維希（Asaduddin Owaisi）則譴責莫迪霸凌穆斯林，騙取選票。

擁有2000多萬名訂閱者的印度網紅拉提（Dhruv Rathee）則引用莫迪幼時穿著西裝的照片說，莫迪當時應非出身貧寒家庭，炒作「貧民出身」只是一種包裝策略；他指控莫迪靠著操弄宗教情緒、歷史仇恨及個人崇拜等元素，成功將民眾洗腦。

一名女性支持者在電視訪問中說：「只要是莫迪站台，就算是一條狗我們都會投票給牠。」莫迪無疑是BJP門面與票房保證，但這也造就BJP後繼無人隱憂，外界好奇少了莫迪的BJP將何去何從。

另外，有觀察人士指出，莫迪作為BJP唯一門面，使得黨內其他政治明星面臨邊緣化，黨內逐漸浮現的不滿情緒，將是BJP必須正視的不定時炸彈。

印度第18屆下議院選舉結果即將揭曉，BJP雖然未必能斬獲莫迪期望的400席（總席次為543席），但一般認為仍會取得多數優勢，莫迪也將第3度出任總理。

然而，外傳BJP內部有不成文規定，是黨籍高官需在75歲以前退休。如今莫迪已經73歲，若再續任總理，2年後是否會交棒，也讓BJP高層澄清說，黨綱沒有所謂的「75歲條規」。屆時情況如何發展，各界關注。（編輯：張芷瑄）1130601