勞動基金：4月虧389億元 5月獲利可彌平

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）勞動基金今年4月單月虧損新台幣389.1億元，勞動部勞動基金運用局今天指出，金融市場跌多漲少、市場震盪幅度大，但觀察5月金融市場報酬都正數，5月獲利可彌平4月虧損。

勞動部今天公布最新勞動基金運用績效，受金融市場震盪影響，4月單月獲利小幅回吐，虧損389.1億元，而今年勞動基金截至4月底評價後收益仍為正數、有4560.5億元。

勞動基金每年結算投資績效，今年4月是今年以來首次虧損，勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹今天坦言，4月金融市場震盪，除了台股維持平盤，國外的股票、債等資產金融市場都是回檔修正格局。

不過，劉麗茹強調，勞動基金應該看長期績效，整體勞動基金近10年多平均收益率仍為6.06%，長期投資績效穩健。

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劉麗茹也說，雖然4、5月金融市場震盪大，但是觀察5月金融市場，不管是台股、國外股票或債，相關金融市場都是正數報酬，因此4月勞動基金雖小幅度獲利回吐，但5月的獲利可以彌平虧損。

觀察下半年金融市場，劉麗茹表示，今年下半年剛好遇到重要國家選舉年，所以受到政治性議題影響的金融反應比較難預測，因為可能有新的財政措施、反應等，因此下半年金融市場震盪可能越大，後續仍會多元分散佈局投資，獲取長期穩健報酬。（編輯：李亨山）1130603