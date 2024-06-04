本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南投某國小棒球教練近10年涉猥褻22少年 共犯68罪遭起訴
首頁 / 生活

原住民族歲時祭儀期間可擇1天放假 雇主不給假最重罰百萬

2024/6/4 14:48（6/4 15:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
勞動部4日表示，具原住民身分的勞工，可依所屬民族的歲時祭儀放假日期中擇1天放假，雇主若不給假，依法可開罰新台幣2萬至100萬元。圖為2019年間魯凱族收穫祭活動情形。（中央社檔案照片）
勞動部4日表示，具原住民身分的勞工，可依所屬民族的歲時祭儀放假日期中擇1天放假，雇主若不給假，依法可開罰新台幣2萬至100萬元。圖為2019年間魯凱族收穫祭活動情形。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北4日電）勞動部表示，具原住民身分的勞工，可依其本人、其父母或配偶所屬民族的歲時祭儀放假日期中擇1天放假，雇主若不給假，依法可處新台幣2萬至100萬元。

勞動部今天舉辦例行業務說明會。勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，「原住民族歲時祭儀」依勞基法規定，具原住民身分勞工，可依原住民族委員會參酌各原住民族習俗公告放假日期，選擇1天放假；若雇主不給假，依法可開罰2萬至100萬元。

黃維琛指出，若雇主因為業務需要，請原住民族勞工在本來要放假的歲時祭儀日工作，而勞工也願意出勤工作，雇主必須給付勞工加倍工資；如果勞工與雇主談妥另行擇日補休，也是可行作法。

黃維琛表示，勞動部每年都會與地方主管機關辦理勞基法宣導會，原住民族歲時祭儀也是宣導項目之一；過去也曾發生雇主不願給假情況，但經地方政府協調後，都會趕快給假。

原民會今天表示，原住民族歲時祭儀是國定假日，所以歲時祭儀假不須檢附參與活動證明，只要具有原住民身分，其本人、其父母或配偶所屬民族的歲時祭儀期間可擇1天放假。

原民會提醒，如果該族群公告多個歲時祭儀（如泰雅族感恩祭及播種祭），依規定僅能選其中1個歲時祭儀放假1天。

原民會表示，113年度原住民族歲時祭儀放假日期，可參考原民會網站「歲時祭儀專區」。（編輯：張雅淨）1130604

#原民會
#黃維琛
#勞動部
延伸閱讀
暑假原住民返鄉列車 6/7起台鐵網站開放訂票族語老師助羅馬拼音族名 吉安鄉137人恢復原民身分勞動部扶植部落創微經濟 原民在地就業傳承文化政院通過原民工作權保障法 促政府民間提高進用
黃維琛
地震影響花蓮旅宿業 業者通報百人放無薪假腸病毒疫情攀升 勞動部：勞工可請家庭照顧假
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.88
更多編輯台推薦新聞：