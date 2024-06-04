早安世界》基隆潮境公園路口山崩 人員全脫困估11日搶通

基隆潮境公園路口山崩 人員全脫困估11日搶通

基隆潮境公園路口（台2線70K）山壁3日下午發生嚴重坍方，交通雙向阻斷，當下有9部車及1部機車被土石掩蓋受困，且至少有4輛車遭落石直接衝擊，經搶救後車輛內人員都已脫困，僅2人輕傷送醫。公路局指出，坍方地點的上邊坡非歷史性災害邊坡，受花蓮4月3日強震後的餘震影響，加上近日鋒面降雨，才導致岩塊鬆動致災，預估11日端午連假後才會搶通。（看完整報導）

端午節前全台有雨 各山區留意土石鬆軟崩落

氣象署3日表示，4日水氣逐漸增加，各地都有不定時短暫陣雨，5至7日華南雨雲區東移，降雨範圍擴大，全台都有不定時局部短暫陣雨；8至10日（端午節）偏南風，南部、東南部有局部短暫陣雨。未來一週全台都偏潮濕，基隆地區也可能會有不定時降雨，加上先前連續地震，基隆、各山區皆要留意土石鬆軟、崩落的情況。（看完整報導）

超微蘇姿丰揭3奈米合作台積電 高通英特爾執行長談AI變革

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰3日進行台北國際電腦展開幕主題演講，並發表Zen 5和第3代AMD Ryzen AI等多款新產品，她提到，第3代AMD Ryzen AI已有多家廠商採用，估計首批有100多款AI PC產品上市。蘇姿丰在會後提到台灣是超微研發的重要基地，台積電非常強大，目前有幾個3奈米產品正與台積電合作。高通總裁暨執行長艾蒙同日也現身台北國際電腦展演講，他表示，電腦產業將重生，新世代電腦將由高通驅動。包括華碩、宏碁、HP、戴爾、聯想等多家電腦廠同步為高通站台。晶片大廠英特爾執行長季辛格3日晚在台北宴請供應商，他於會前向媒體表示，台灣是科技業的中心，未來每間公司都會變成AI公司，英特爾與台灣夥伴看見無所不在的機會。（看完整報導）

魏哲家今接台積電董事長 全面掌舵迎接2大挑戰

台積電總裁魏哲家4日將從劉德音手中接下董事長職位，宣告台積電結束雙首長平行領導，進入由魏哲家全面掌舵時代。這位曾被創辦人張忠謀譽為「準備最齊全的CEO」，首先將面對的是美、日、德海外布局的國際營運挑戰，以及對手英特爾與三星挑戰台積電全球晶圓製造龍頭地位的野心。（看完整報導）

中經院報喜 5月PMI中斷連續14個月緊縮轉為擴張

中經院報喜，3日宣布5月經季節調整的製造業採購經理人指數（PMI）中斷連續14個月緊縮，轉為擴張，指數大幅彈升至55.4%，創2年最佳表現。中經院代理院長王健全認為，景氣正在往上走，又以半導體、電子業較暢旺。中經院副院長陳信宏則表示，AI議題固然帶動相關產業，但不見得都是長單，部分可能是短急單，這部分要再觀察；另外，交通工具等部分產業仍顯疲弱。（看完整報導）

黃仁勳概念股熱 台股大漲362點收復所有均線

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日演講點名台灣供應鏈是人工智慧AI產業革新的後盾，「黃仁勳概念股」3日發威，帶動加權指數盤中大漲438點，終場高檔震盪，收21536.76點，上漲362.54點，收復所有均線。法人表示，AI產業長線看好，相關供應鏈業績正向看待，AI族群行情可期。（看完整報導）

韓國東部海域蘊藏大量石油天然氣 尹錫悅批准鑽探

韓國總統尹錫悅3日批准在東海海域鑽探一個可能的石油和天然氣蘊藏區，他認為這個地區的蘊藏量可能多達140億桶，將足以供給韓國4年所需石油和29年的天然氣。鑽探工程今年稍晚將在浦項港外海展開，韓國產業通商資源部長安德根說，預期2025年初會有結果，其中蘊藏的資源價值可能高達1.65兆美元。（看完整報導）

墨西哥首位女總統出線 薛恩鮑姆得票率約60%壓倒性勝選

墨西哥大選官方3日計票結果顯示，前墨西哥市市長，61歲的薛恩鮑姆以介於58%到60%的得票率，獲得壓倒性支持獲選為該國史上首位女總統，這個得票率比在野黨主要競爭對手加維斯高出超過30個百分點。這次選舉過程特別血腥，至少有25名地方候選人被謀殺，當局因此派遣數以千計軍人保護選民。（看完整報導）

南非大選執政黨非洲民族議會未過半 30年來首次

南非大選2日結束計票，非洲民族議會（ANC）得票跌至僅40%，只獲國會400席中的159席，執政30年來首次未能過半，現任總統拉瑪佛沙如今得面臨如何組建首次聯合內閣的艱難抉擇。自已故南非解放運動領袖暨前總統曼德拉1994年帶領國家擺脫白人少數統治走向民主後，他曾領導的非洲民族議會便執政至今。華爾街日報指出，非洲民族議會毀於各級政府屢傳貪腐醜聞、未能讓人口占多數的黑人群體受惠於經濟發展果實等因素。（看完整報導）

戴資穎膝傷退出印尼羽球賽 直接備戰巴黎奧運

台灣「羽球天后」戴資穎原本預計參加5月底的世界羽球總會超級750新加坡羽球公開賽，以及本週超級1000的印尼羽球公開賽，但由於膝傷未癒，她決定2場都退賽，好好治療傷勢。戴資穎目前女單世界排名第4，她低調表示，接下來會好好準備奧運，也會積極治療傷勢。（看完整報導）

開箱老照片》台北賓館開放民眾參觀

2006年（民國95年）6月4日：歷史悠久的台北賓館對外開放。台北賓館最早落成於1901年，原為日治時期的台灣總督官邸，也有接待日本皇族的功能，後來成為昭和天皇的裕仁皇太子訪台時，就曾下榻在此。國民政府遷台後，曾短暫作為省主席官邸，1950年改稱台北賓館，是舉行國宴、接待外賓的重要場所，前英國首相特拉斯、前日本首相麻生太郎、前美國眾議院議長裴洛西等人訪台時，都曾受邀在此宴會。（看完整報導）

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