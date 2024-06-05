三總磁振刀提高放射治療精準度 助直腸癌男保肛門

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（中央社記者曾以寧台北5日電）三軍總醫院引進全台首座核磁共振導引放射治療「磁振刀」，能在放療當下精確顯示腫瘤與正常組織界線，看得到也打得準，降副作用也提升治療成效，助罹直腸癌的5旬男保住肛門。

三軍總醫院放射物理科主任羅承翔今天在記者會上說明，這名55歲男性長途車駕駛，在健檢中意外發現罹患直腸腺癌第3期，且因腫瘤距離肛門口僅約3公分，若採傳統手術無法保留肛門，會嚴重影響生活品質。幸在接受「磁振刀」進行5次、每次約30分鐘的骨盆腔放射治療後，腫瘤顯著縮小，成功保住肛門。

三軍總醫院放射腫瘤部放射治療科主任黃文彥說明，大部分的腫瘤最清楚的影像檢查方式，是核磁共振，但核磁共振的磁場會擾放射治療，因此過去放療多以電腦斷層做影像導引。

黃文彥指出，三總引進台灣首座、具有高磁場的「核磁共振導引放射治療」（磁振刀1.5T），則合併核磁共振與放射治療功能，是目前唯一可在放射治療中能透視腫瘤的儀器，能在放射治療當下精確顯示腫瘤與正常組織的界線、隨呼吸移動的範圍，確定放射線精準照射到腫瘤，可謂放射治療的夢幻武器。

磁振刀有助降低放射治療範圍、減少副作用，黃文彥說明，傳統放射治療時，為避免因誤差而沒有照射到腫瘤，照射範圍會比腫瘤略大，但反會增加正常組織受放射線影響的機會；磁振刀則因腫瘤影像更清楚，不僅照射前可重新放射治療計畫設計，且在照射中有即時影像追蹤，可明顯減少照射範圍，降低對正常組織的傷害。

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黃文彥指出，也因磁振刀這項精準治療優勢，改善過往放射治療考量副作用無法給予足夠劑量、導致腫瘤控制率偏低的問題，國外已有許多臨床試驗將治療劑量提升，在不增加副作用前提下，達到更高治癒率。

黃文彥指出，過去顧及放射劑量，無法每天重做電腦斷層影像，並依病患腫瘤、正常組織位置和形狀調整放射治療計畫。但磁振刀可以每天重新做放射治療規畫，達成「看哪裡打哪裡」，達到最理想治療效果；且可自其放射治療所得影像中，獲取腫瘤活性和細胞組成等資訊，做為治療調整參考，達到個人化抗癌治療。（編輯：李亨山）1130605