拒菸聯盟：加熱菸審查太慢說法為業者常用話術

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（中央社記者曾以寧台北6日電）台灣拒菸聯盟今天表示，不讓加熱菸立即過審恐導致菸捐或稅收損失、官員瀆職等說法，是菸商常用話術，籲政府勿受干擾、確實管控。

由170個團體組成的台灣拒菸聯盟透過新聞稿表示，菸商早在2016年即以「新型菸品可減害」、「禁止新型菸品會導致走私」等說法，要求電子煙、加熱菸雙開。修法後更以多種說法進行誤導、盼促加速加熱菸審查，呼籲衛福部維護國人健康，勿受菸商伎倆干擾。

台灣拒菸聯盟指出，不速開加熱菸會導致走私、不讓加熱菸立即通過審查就是官員瀆職等，都是菸草公司逼迫政府加速審查的伎倆。

拒菸聯盟指出，美國加熱菸上市前審查歷經4年，台灣一般新藥查驗登記審查也要逾1年。國內首家申請業者，到今年4月才補完所有應繳交的審查資料，處理期間到今年10月才會期滿，而且還可能需要補件再審，扣上瀆職罪名，明顯是要逼迫政府提前讓加熱菸上市。

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至於不開放加熱菸每年就會損失加熱菸菸捐稅收的說法，拒菸聯盟表示，台灣對加熱菸的課稅與傳統紙菸相同，每包課菸捐20元、菸稅31.8元。以台灣約300萬吸菸人口中5%使用加熱菸估算，每年加熱菸菸稅約新台幣17.4億元，菸捐則不到11億元。

台灣兒科醫學會、台灣醫界菸害防制聯盟表示，日本開放加熱菸僅2年，青少年吸菸人口增加3.3倍；韓國開放1年，青少年吸食人口也上升到3%，顯示新型菸品導致青少年吸菸率飆升。為保護兒少，呼籲政府緊盯菸商，避免菸草公司為繼續創造巨額收入，尋找新一代年輕人替代每年因吸菸死亡的消費者。（編輯：管中維）1130606