台南社大調查：台南海灘發泡塑膠污染嚴重

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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南社大海廢社19年來監測台南海岸沙灘廢棄物，日前發現還是遍布牡蠣浮棚養殖發泡塑膠等物，類似現象每年5月中旬至6月上旬都會上演，希望政府有效改善，以減少塑膠污染。

6月8日是世界海洋日，台南社區大學海灘廢棄物監測社維持19年來一貫作業，持續監測海灘廢棄物現況，日前監測發現，台南海灘還是遍布牡蠣浮棚養殖發泡塑膠等廢棄物，雖然不如過往「雪況」，但還是很淒慘。

台南社大今天發布新聞稿指出，每年5月中旬至6月上旬類似慘況都會上演，此時節可看到大量廢棄蚵棚正在回收，也會看到一塊塊發泡浮具及非常多細碎料在海灘上，這是非常嚴重的塑膠垃圾污染。

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台南社大的人員說，牡蠣浮棚養殖發泡塑膠是台南海灘最大量垃圾，連同養殖過程大量繩子、鐵絲，接著才是一次性飲料容器、吸管、塑膠袋。政府必須明確禁用發泡塑膠浮具，養殖季也應於5月完全結束。

台南社大表示，台灣是科技大國，也是塑膠王國，人民雖努力做好資源回收再利用，設計端及行為端也改進減少廢棄物產生，但政府應有效減少海洋和沙灘的發泡塑膠污染，以減少損害生態系統。（編輯：陳政偉）1130607